Latvijas basketbola izlase trešdien Eiropas čempionātā Rīgā aizvadīs pēdējo spēli priekšsacīkšu turnīrā, 18.00 tiekoties ar A grupas pastarīti Čehiju.
No turnīra tabulas viedokļa šai spēlei nav nozīmes, līdz ar to treneriem būs iespēja plašāk rotēt sastāvu un atpūtināt līderus pirms sestdien gaidāmā astotdaļfināla.
Akumulators nosēžas
Palikusi bez saviem diviem ilggadējiem līderiem Tomāša Satoranska un Jana Veselija, Čehijas izlase šajā Eiropas čempionātā izskatās pagalam vāji. Zaudējumi visos mačos ar vismaz 12 punktu starpību, reāli necīnoties par panākumu nevienā no tiem. Divciparu skaitlis gūtajos punktos (12) ir tikai spēka uzbrucējam Martinam Peterkam no Turcijas čempionāta. Čehu Nacionālās basketbola asociācijas pārstāvis Vits Krejči, kurš spēlē Atlantas "Hawks" un nākamajā sezonā ar Kristapu Porziņģi būs komandas biedri, vidēji gūst 7,5 punktus, realizējis tikai trīs no 22 tālmetieniem.
Pateicīgs brīdis, lai Latvijas izlase iedotu līderiem atslodzi, izlīdzinot minūšu skaitu laukumā. Rihards Lomažs pēc uzvaras pret Portugāli atzina, ka akumulators sāk nosēsties. Grafiks sarežģīts, jo šī būs piektā spēle astoņās dienās. Tumši mākoņi savilkušies ap saspēles vadītāja pozīciju, veselības likstās iedzīvojoties Artūram Žagaram un Kristeram Zorikam.
Vācijas mašīna
Ar lielu ticamību var prognozēt, ka astodaļfinālā sestdien Latvija tiksies ar Lietuvu, kas Tamperes grupā pēc uzvaras pār Somiju (81:78) ir praktiski nodrošinājusi otro vietu. Tas gan vēl var mainīties, ja šovakar Somija uzvarēs Vāciju. Ja viņiem tas izdodas ar 1-10 punktu pārsvaru, tad otrie grupā būs somi, ja ar 11-35, tad somi pirmie un vācieši otrie.
Pagaidām gan šķiet, ka rēķināšana nebūs vajadzīga, jo Vācijas izlase riņķo citā orbītā – visās spēlēs gūti vismaz 105 punkti, mazākā starpība bija pret Lietuvu – uzvara ar +19, bet Lielbritānijai pārbrauca pāri ar 120:57. Un tas par spīti tam, ka visu grupu turnīru komanda aizvadījusi bez galvenā trenera Aleksa Mumbru, kurš īsi pirms čempionāta sākuma Tamperē tika nogādāts slimnīcā pēc akūtas vīrusa infekcijas. Svētdien Mumbru tika izrakstīts un atlabšanu turpināja viesnīcā, paredzams, ka pie izlases stūres viņš atgriezīsies pirms izslēgšanas spēlēm. Turklāt pret Lietuvu neizskatījās, ka Somija gatava varoņdarbiem. Lai gan uz tablo tikai mīnus trīs, lietuvieši kontrolēja notikumus laukumā, labi ierobežoja Lauri Markanenu (19 punkti).
Lietuvas izlasei liels trieciens ir Roka Jokubaiša iedzīvošanās ceļgala savainojumā, kura dēļ iepriekšējā sezonā Telavivas "Maccabi" pārstāvējušajam saspēles vadītājam turnīrs beidzies.
Jokubaitis Eiropas čempionātā bija labākais savā komandā gūtajos punktos (17,3), rezultatīvajās piespēlēs (8,5), pārķertajās bumbās (1,5), efektivitātē (18).
Savukārt Andrejs Gražulis pēdas savainojuma dēļ nevarēs spēlēt četrus piecus mēnešus.
Ekspertu balss
- Ģirts Kalniņš ("Sportacentrs.com"): "Čempionāta sākumā pārdegām, bet otra lieta – nedrīkst arī izcelt analītiku kā vienīgo un galveno rādītāju, atmetot to, ka basketbols ir radoša spēle. Kaut kas sāka nostāties savās vietās spēlē pret Serbiju. Mums trūkst ne tikai trešā, bet arī elites otrā numura, visu laiku jālāpa (caurumi)."
- Guntars Jonāns ("FaceOff"): "Pret Portugāli ļoti maz gājām soda laukumā. Vari mētāt kā pirmajā puslaikā, otrajā – nebija spēlētāja, kas var ieiet. Domāju, "Fenerbahce" ar bažām skatās uz Artūru Žagaru (veselību), bet jautājums, cik nopietni klubs rēķinās ar viņu gaidāmajā sezonā, tur būs trešais saspēles vadītājs."
- Mārtiņš Lauva ("X)": "ACB 20 minūšu spēlētājs (Mārcis Šteinbergs) nospēlēja vienu minūti… Spriežot pēc šodienas rotācijas, Banki&co ir tik tālu kaut kas sagājis uz īso, ka sestdien pret Eirolīgas SF (vieglo uzbrucēju) Sedekerski un Giedraiti 20+ minūtes spēlēs Dairis, nevis Šteinbergs. Nerunājot par Valančuna totālo fizisko pārsvaru savā pozīcijā, paši tādu uztaisīsim arī SF pozīcijā. Ceru, ka kļūdos."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu