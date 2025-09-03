Valdība otrdien apstiprināja Zemkopības ministrijas rīcības plānu skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanai Latvijā no 2025. līdz 2027. gadam, tostarp paredzot vienotas Skolēnu ēdināšanas padomes izveidi ar skolēnu ēdināšanu saistīto jautājumu koordinācijai.
Ministrija pamato, ka padomes izveide esot nepieciešama, jo patlaban skolēnu ēdināšanas jautājumus, piemēram, par uztura normām, finansējumu un publiskajiem iepirkumiem, izskata vairāku ministriju iestādēs bez vienotas koordinācijas. Tāpēc šobrīd neveidojoties komplekss skatījums uz skolēnu ēdināšanas nozīmīgumu un netiek izmantots vietējo ražotāju potenciāls bērnu veselības stiprināšanai un uztura paradumu veidošanai. Rīcības plānā iekļauti dažādi mērķi, piemēram, nodrošināt skolēnus ar primāri no vietējiem ilgtspējīgiem produktiem pagatavotu maltīti, pilnveidot pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu sistēmu, stiprināt vietējo pārtikas ražotāju potenciālu. Tāpat plānots pilnveidot uztura normas, efektīvāk organizēt sadarbību visos skolēnu ēdināšanas ķēdes posmos, tostarp starp lauksaimniekiem, pārtikas uzņēmumiem, ēdinātājiem un vecāku organizācijām, kā arī samazināt pārtikas atkritumu daudzumu skolēnu ēdināšanā.
