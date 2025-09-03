Koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē vienojušās tiesībsarga amatam virzīt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesori, zvērinātu advokāti Karinu Palkovu.
Kā paziņojusi Ministru prezidente Evika Siliņa, virzīt Palkovu piedāvājusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Tās valdes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs Armands Krauze paziņojumā medijiem novērtē Palkovas profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, norādot, ka tas ļaušot pilnvērtīgi pildīt tiesībsarga pienākumus, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un stiprināt labas pārvaldības principu ievērošanu valsts un pašvaldību pārvaldē. Par Palkovas kandidatūru tiesībsarga amatam ZZS informējusi valdību veidojošās partijas, saņemot partneru atbalstu. Palkova tagad tiksies ar Saeimas frakcijām.
Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos. Iepriekš ir bijusi Jūrmalas domes Sabiedriskās padomes vadītāja. Padomes mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.
Tiesībsarga amata kandidātus deputāti var izvirzīt līdz 4. septembrim. Jaunas kandidatūras jāizvirza, jo Saeima no amata atbrīvoja tiesībsargu Juri Jansonu, kurš pats bija lēmis atkāpties no amata.
