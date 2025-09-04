Spēlējot atraisītā stilā, Latvijas basketbola izlase vakar Eiropas čempionātā Rīgā grupu turnīru noslēdza ar panākumu pār Čehiju 109:75.
Jau pirms šā mača mūsējie bija iecementējuši trešo vietu A sekstetā un varēja paturēt prātā astotdaļfināla cīņu sestdien.
Žagars laukumā
Mača sākumā abu komandu atraisītība uzbrukumā apliecināja, ka spēles rezultātam nav būtiskas nozīmes un var darboties bez spiediena. Mājinieki teicami uzbruka gan no groza apakšas, gan tālienes, trāpot Rihardam Lomažam, Dāvim un Dairim Bertāniem. Čehi sekmīgi tika līdz groza apakšai un turēja līdzi latviešu tempam. Septītajā minūtē laukumā devās Artūrs Žagars, jau pirmajā uzbrukumā izceļoties ar rezultatīvu piespēli. Viņš spēlēja enerģiski, un neizskatījās, ka veselības dēļ būtu ierobežotas kustības. Otrs saspēles vadītājs Kristers Zoriks spēlei nebija pieteikts. Otrajā ceturtdaļā uzbrukumā iniciatīvu uzņēmās Kristaps Porziņģis, gūstot 13 punktus un izpelnoties fanu sektora skandēšanu: MVP, MVP!!! No tālienes metot ar teju 50 procentu precizitāti (9/19), Latvija puslaikā devās ar komfortablo 58:44.
Latvijas izlases sekmīgie uzbrukumi pēc pārtraukuma neļāva čehiem atdzīvoties, un mūsējo pārsvars ātri vien dubultojās. Ar pirmajiem punktiem turnīrā varēja izcelties gan Klāvs Čavars, gan Mārcis Šteinbergs, kurš divus trejačus trāpīja sava šefa Diego Okampo acu priekšā – šis spāņu speciālists ikdienā vada Šteinberga pārstāvēto Spānijas ACB līgas vienību Manrezas “Baxi”. Savulaik Seviļā Okampo strādāja ar Kristapu Porziņģi, ieguldot savu artavu liepājnieka ceļā uz basketbola virsotnēm. Beigās graujoša uzvara, čehi šajā čempionātā bija statistu lomā, bet nedrīkst arī atņemt Latvijas komandai atzinību par gāzes pedāļa neatlaišanu līdz pat beigām.
Latvijas pretiniece astotdaļfinālā vakar noskaidrojās pēc pēdējās spēles B grupā Tamperē starp Somiju un Vāciju.
Igauņi iznieko lielo iespēju
Abām pārējām vakardienas spēlēm Rīgas grupā bija liela nozīme. Igaunija un Portugāle savā starpā sadalīja pēdējo ceļazīmi uz astotdaļfinālu. Liels pavērsiens varēja izrādīties portugāļu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pērnā gada čempiona Nēmiaša Ketas nesavaldība trešajā ceturtdaļā. Divas reizes pēc veiksmīgiem uzbrukumiem viņš par pārlieku izrādītām emocijām saņēma tehnisko piezīmi un bija spiests soļot uz ģērbtuvēm. Tobrīd Portugāle bija atspēlējusi astoņu punktu deficītu un izvirzījusies vadībā. Taču komandas biedri nepadevās un arī bez līdera pārņēma spēles grožus savās rokās. Igaunija pēdējās minūtēs atspēlēja septiņu punktu deficītu un izvirzījās vadībā ar +1, taču noslēgumā aukstasinīgāki bija dienvidnieki – 68:65, un turnīrs turpinās. Rīgai un Latvijai aizies garām gana daudz naudas, jo mājup uz neatgriešanos devās igauņu fanu armija. Heiko Rannulas trenētā Igaunijas izlase lielu enerģiju prasošo spēles stilu līdz galam nespēja izturēt.
Vēlajā mačā Serbija un Turcija izspēlēja pirmo vietu A grupā.
Top 3 spēlē pret Čehiju
- Kristaps Porziņģis ar piespēli atrod Artūru Kurucu, kurš, atsperoties ar abām kājām, triec bumbu grozā no augšas.
- Dairis Bertāns puslaikā iemet četrus no sešiem tālmetieniem, tostarp pāri NBA spēlējošā Vita Krejči rokām.
- Artūra Žagara konfektes Kurucam un Marekam Mejerim trešajā ceturtdaļā.
Rezultāti. Basketbols
Eiropas čempionāts
A grupa
- Latvija – Čehija 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) Dāvis Bertāns, Dairis Bertāns pa 20, Šmits, Porziņģis pa 16, Kurucs 12; Krejči, Sehnals, Peterka pa 11.
