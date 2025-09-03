Konkursā uz ģenerālprokurora amatu pieteicies līdzšinējais ģenerālprokurors Juris Stukāns, Satversmes tiesas (ST) tiesnesis, bijušais prokurors Juris Juriss, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters un bijušais Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Jānis Ilsteris, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Juris Juriss ST tiesneša amatā stājās pērn 21. novembrī. No 1999. līdz 2000. gadam ieņēmis prokurora amatu Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā. No 2000. līdz 2009. gadam viņš strādājis Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā. 2009. gadā Juriss turpinājis karjeras gaitas kā Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors. No 2021. gada viņš ieņēmis Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurora amatu. Juriss bija viens no bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") lietas prokuroriem.
Jānis Ilsteris izdienas pensijā devās 2021. gadā. Viņš bija Latvijas Prokuroru biedrības prezidents un kopā ar Jurisu un vēl citiem kolēģiem bija viens no Lemberga lietas prokuroriem, bet tagad ir Konkurences padomes Juridiskā departamenta vecākais jurists. Ilsteris 2020. gadā kandidēja arī uz ģenerālprokurora amatu, kuru konkursā ieguva Stukāns.
Armīns Meisters no 2018. gada maija ir Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors. 2023. gadā viņš iecelts šajā amatā uz otru termiņu. No 2000. gada viņš strādājis dažādās prokuratūras struktūrvienībās, tostarp bijis Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras virsprokurors un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors.
Tieslietu padome pieprasīs Satversmes aizsardzības biroja atzinumu par ģenerālprokurora amata kandidātu atbilstību likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam.
Ģenerālprokurora amata kandidātu uzklausīšana Tieslietu padomē provizoriski plānota novembra sākumā.
Stukānam 11. jūlijā noslēdzās pilnvaru termiņš, bet pirmajā konkursā šī gada pavasarī jaunu ģenerālprokuroru izraudzīties neizdevās. Līdz jauna ģenerālprokurora izraudzīšanās brīdim ģenerālprokurora amata pienākumus pilda virsprokurors Arvīds Kalniņš.
