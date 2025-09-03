Katru rudeni izdevniecība "Latvijas Mediji" izsludina oriģinālliteratūras manuskriptu konkursu "Vakara romāns", un nepilnu gadu vēlāk, augusta nogalē, izsludina tā uzvarētājus.
Tā ticis darīts kopš 1999. gada rudens, kad izsludināja pirmo konkursu, un tā esam izdarījuši arī šogad. Nu jau "Vakara romāni" – joprojām vienīgā abonējamu oriģinālliteratūras grāmatu sērija – pastāvīgi iznākusi vairāk nekā 25 gadus, un brīdī, kad lasīsiet šo rakstu, tajā izdoti precīzi 315 romāni.
Katru gadu sērijā tiek iekļauti gan konkursā iesniegtie un par labiem atzītie darbi, gan arī ārpus konkursa piesaistītu autoru romāni, šogad pirmo reizi aicinājām kopā pilnīgi visus 2026. gada komplektā iekļauto romānu autorus.
Izdevniecības "Latvijas Mediji" direktore Kristīne Kirkila apbalvošanas sarīkojumā pateicās visiem sērijas autoriem, "kuru starpā ir gan tādi, ar kuriem esam apēduši pudu sāls, gan jaunie autori, no kuriem mēs reižu reizēm sagaidām lielus pārsteigumus", norādot, ka tieši viņi nodrošina sērijas žanrisko daudzveidību. Nākamajā gadā tā sniegsies no romantiskā līdz psiholoģiskās spriedzes romānam, no humoristiska un ironiska mūsdienu dzīves vērojuma līdz zinātniskās fantastikas piedāvātajiem sižeta līkločiem.
"Pats interesantākais un labākais saistībā ar "Vakara romānu", manuprāt, ir tas, ka šī sērija ir tāda kā latvieša dzīves ziņa. Ja kāds grib zināt, kas ir latvietis un latvietība, ir divu triju gadu ietvarā jāpalasa "Vakara romāni", lai saprastu, kas notiek ar Latviju un latviešiem. Es labprāt piešķirtu šai sērijai Latvijas lepnuma titulu, jo, lai gan par sēriju runā daudz ko, mēs ar to lepojamies, un es uzskatu, ka šajā sērijā ir daudz vairāk no latviskuma nekā dažā labā grāmatnīcu dižpārdoklī," sērijas piedāvājumu rezumē Kristīne Kirkila.
Arī AS "Latvijas Mediji" valdes locekle, ilggadēja konkursa žūrijas dalībniece Evija Veide, kura pēdējos trīs gadus vada grāmatnīcu tīklu "Globuss", piekrīt, ka sērija sniedz būtisku pienesumu Latvijas grāmatniecībā: "Manās acīs "Vakara romānam" ir ļoti īpaša vieta, esmu ļoti pateicīga kā visiem autoriem un žūrijas locekļiem, tā redaktoriem, kuri palīdz šai sērijai tapt. Ja saliktu blakus visus "Vakara romānus" no paša pirmā – Vladimira Kaijaka leģendārās "Enijas bizes" – līdz pašreizējiem, nekā līdzvērtīga latviešu grāmatniecībā nav. Tāpēc jūs visi, kas esat šeit, esat izredzēti būt par daļiņu no romānu mozaīkas, kurā ir tik daudz vārdu, daži no kuriem sērijā parādījušies tikai vienreiz, citi – daudzkārt, daži nemitīgi pārmainās, metot izaicinājumu tiem žūrijas locekļiem, kuriem patīk minēt konkursam iesniegto manuskriptu autorus. Katrs no jums esat kā pārsteigums un atklājums lasītājam, prieks izdevējam un laime grāmatnīcām."
Grāmatnīcas "Globuss" jau trešo reizi piešķir arī savu speciālbalvu, tādēļ šogad līdzās trim žūrijas godalgotajiem manuskriptiem – Lindas Šmites spriedzes pilnajam dzimtas stāstam "Jēriņu pamest nedrīkst", Lienes Milleres humoristiskajam pagasta dzīves tēlojumam "Lāča pakalpojums" un Ilzes Eņģeles romantiskajam "Nenotveramais Džo" – nostājās Ingrīdas Zaķes piedzīvojumu romāns ar mistikas pieskaņu "Rozā brilles".
Maijas Krekles kriminālromāns "Cauri tumsas lokiem" noslēgs pirms pāris gadiem romānā "Rudens šogad būs agrs" aizsākto intrigu, atklājot tā tēlu turpmākos dramatiskos likteņa pavērsienus. Daces Judinas "Silikons, saule un etiķis" ļaus vērot mūsdienu dzīvi ironijas spogulī. Ilzes Upītes "Fortūnas izvēle" ļaus atgriezties pie romānā "Fortūnas domino" iemīlētajiem tēliem. Ligitas Paegles "Dziesmu svētku atradenis" ironiskā formā izpētīs, cik viegli iefiltrēties svešā deju kolektīvā. Ivo Giluča romāna "Zīda neceļi" tēli atklājuši pavisam jaunus veidus vietējo zirnekļu produkcijas izmantošanai. Antras Grebes "Dzērāja sieva" ievedīs līdzatkarības pasaulē un parādīs arī, cik grūti no tās izkļūt, Dainas Šadres romānu cienītājus aizraus pagātnes noslēpumi, kurus glabājam un kuri mēdz sarežģīt dzīvi, savukārt Arnolda Auziņa romāns "Derīguma termiņš mīlestībā" uz mīlestību paskatīsies ar mazliet ciniskāku skatu, nekā ierasts.
Nākamgad lasiet
- Nākamajā gadā sērijā "Vakara romāns" lasītāji saņems šādus romānus (alfabēta kārtībā saskaņā ar autoru uzvārdiem):
• Arnolds Auziņš, "Derīguma termiņš mīlestībā"
• Ilze Eņģele, "Nenotveramais Džo"
• Ivo Gilučs, "Zīda neceļi"
• Antra Grebe, "Dzērāja sieva"
• Dace Judina, "Silikons, saule un etiķis"
• Maija Krekle, "Cauri tumsas lokiem"
• Liene Millere, "Lāča pakalpojums"
• Ligita Paegle, "Dziesmu svētku atradenis"
• Daina Šadre, "Noklusētā ķīlnieki"
• Linda Šmite, "Jēriņu pamest nedrīkst"
• Ilze Upīte, "Fortūnas izvēle"
• Ingrīda Zaķe, "Rozā brilles"
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.