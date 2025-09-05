Nez vai daudziem līdz pat šai nedēļai kaut ko izteica uzvārds Bergans-Berģis. Tādu kā viņš nav maz – ieņem visādus padomnieku un palīgu amatus, pateicoties pareizajai partijiskajai piederībai, lēnām kaut kur tiek bīdīti uz augšu, pat reizēm pavīd medijos, bet īsti uzmanību nesaista.

Taču nu tas ir mainījies – Krists Bergans-Berģis, kurš nesen iecelts par Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru, ir pamanīts, viņam beidzot izdevies patiesi spožs iznāciens intervijā interneta portālam "Delfi". "Redzam, ka lielajās pilsētās sniegs tiek centralizēti tīrīts, bet dažviet tas netiek tīrīts. Tāda tā realitāte. Mums būs jāslēdz ceļi, mums būs jānogriež elektrības vadi uz viensētām, jo tās ir vienkārši izmaksas, kuras tiek pārliktas uz visiem pārējiem. Tas ir ļoti dārgi, bet vienam tam indivīdam sanāk, ka mēs pārējie piedotējam. Valstij sarūkot, mēs nevaram atļauties tik lielu zirnekli," intervijā sacīja politiķis, kurš šobrīd pārstāv Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) – vienu no valdošās koalīcijas spēkiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē