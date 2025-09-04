Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins otrdien Pekinā parakstīja aptuveni 20 vienošanās, kas uzsver abu valstu ciešās divpusējās attiecības, vēstīja Ķīnas oficiālā ziņu aģentūra "Sjiņhua".
Starp parakstītajiem dokumentiem bija juridiski saistošs memorands par jauna gāzes cauruļvada būvniecību no Krievijas caur Mongoliju uz Ķīnu, paziņoja Krievijas koncerna "Gazprom" vadītājs Aleksejs Millers. Millers paziņoja par šo vienošanos pēc Putina, Sji un Mongolijas prezidenta Uhnaagijna Hurelsuha tikšanās.
Memorands paredz gāzes cauruļvada "Sila Sibiri 2" būvniecību no Krievijas uz Ķīnu un gāzes tranzīta cauruļvada "Sojuz–Vostok" būvniecību caur Mongoliju. Kad sāksies "Sila Sibiri 2" būvniecība, netiek ziņots. "Gazprom" un "China National Petroleum Corporation" arī parakstīja dokumentus par gāzes piegāžu palielināšanu pa jau pastāvošo cauruļvadu "Sila Sibiri" no 38 miljardiem kubikmetru gadā līdz 44 miljardiem kubikmetru gadā. 6700 kilometrus garā cauruļvada "Sila Sibiri 2", kura 2700 kilometru posms būs Krievijas teritorijā, jauda būs 50 miljardi kubikmetru gadā. Vienošanās ir noslēgta uz 30 gadiem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
