Nīderlandes dienvidu pilsētā Tilburgā aizvadītās nedēļas nogalē trīs dienu garumā notika gadskārtējais starptautiskais rudmašu festivāls "Redhead Days", kurā šogad piedalījās vairāki tūkstoši rudu matu īpašnieku no 80 pasaules valstīm.
Tā programmā bija ne tikai muzikāli priekšnesumi, pavārmākslas demonstrējumi un dažādas meistardarbnīcas, bet arī lekcijas un konsultācijas par praktiskām, rudajiem noderīgām lietām. Piemēram, kā pasargāties no ādas vēža, kas mēdz piemeklēt cilvēkus ar šādu ādas tipu, kādu kosmētiku lietot, vai kā rīkoties, ja skolā ruds bērns cieš no mobinga.
