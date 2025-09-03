Valdība vakar atbalstīja Valsts kancelejas (VK) izstrādāto izdienas pensiju reformu, kuru paredzēts īstenot no 2027. gada 1. janvāra. 

Taču diskusijas par šo jautājumu vēl nav beigušās. Tās turpināsies gan ministrijās, gan arī Saeimā. 

Ministru kabinets Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Aizsardzības ministrijai deva iespēju izvērtēt, kurās amatu grupās izdienas pensijas būtu saglabājamas arī pēc 2027. gada. Visticamāk, ka to vidū būs arī baletdejotāji, prognozēja valdības vadītāja Evika Siliņa.

Kā "Latvijas Avīze" iepriekš jau rakstījusi, piemēram, baletdejotājs Kārlis Cīrulis, uzzinot, ka pēc 2027. gada tiem māksliniekiem, kuri no šī datuma stāsies darba attiecībās, izdienas pensija vairs nepienāksies, pauda, ka "baletdejotājiem asinis vārās, to dzirdot". "Mācoties par baletdejotāju, zināju, ka būs izdienas pensija. Mēs taču neesam tik daudzi. Visā Latvijā kādi 60–70 mākslinieki. Izdienas pensijā katru gadu varbūt aiziet viens vai divi cilvēki. Tā ir niecīga ietekme uz valsts budžetu," sacīja Cīrulis. Šķiet, ka Siliņa to ir sadzirdējusi. "Ja mainās sistēma, visdrīzāk jau ir skaidrs, ka arī balets paliks. Baletdejotāju skaits ir ārkārtīgi mazs (..)," teica premjerministre.

Kritērijs – fiziskās spējas

Valdības vadītāja norādīja, ka svarīgi komunicēt ar cilvēkiem, kas ir dienestos, jo "skaidrs, 

