Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra pēdējā mačā pārspēja Čehiju. Latvijas izlase uzvarēja ar 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19).
Latvijas izlases pieteikumā nebija iepriekšējā spēlē ar Portugāli savainojumu guvušā aizsarga Kristera Zorika.
Pēc Dāvja Bertāna bumbas trieciena grozā no augšas Latvija guva pirmos divus punktus spēlē, bet Rihards Lomažs iemeta trīspunktnieku - 5:2. Vēl viens tālmetiens Bertāna izpildījumā vēlreiz deva Latvijai triju punktu pārsvaru - 8:5.
Pēc diviem precīziem Daira Bertāna tālmetieniem Latvijas izlase panāca pārsvaru ar 16:9 un visu pirmo ceturtdaļu saglabāja vadību.
Otrās ceturtdaļas sākumā pēc Rolanda Šmita divpunktu metiena un Artūra Kuruca bumbas trieciena grozā no augšas Latvijas izlase izvirzījās vadībā ar 35:26.
Līdz puslaika beigām Latvijas valstsvienība turpināja palielināt pārsvaru, pēc Dāvja Bertāna divpunktu metiena puslaiku noslēdzot ar 58:44.
23.minūtē pēc Dāvja Bertāna divpunktu metiena rezultāta starpība pirmoreiz mačā pārsniedza 20 punktu atzīmi - 66:45, Latvijas vienībai turpinot palielināt pārsvaru un pēc Mārča Šteinberga tālmetiena pārsniedzot 30 punktu pārsvaru - 86:55.
Dairis Bertāns ar tālmetienu gan guva simto punktu mājinieku labā, gan palīdzēja pirmoreiz spēlē pārsvaram kļūt lielākam par 40 punktiem - 100:59.
Latviešiem variējot sastāvu, pretiniekiem spēles beigās punktu deficītu izdevās samazināt.
Dienas pirmajā mačā A grupā Portugāle cīņā par pēdējo ceļazīmi astotdaļfinālā ar 68:65 pieveica Igauniju.
Dienas trešajā spēlē cīņā par pirmo vietu šajā grupā plkst.21.15 tiksies Serbija ar Turciju.
A apakšgrupā pa četrām uzvarām četrās spēlēs ir Turcijai un Serbijai, piecos mačos trīs uzvaras ir Latvijai, divas - Portugālei, viena uzvara - Igaunijai, bet Čehija ir zaudējusi visos piecos dueļos.
B grupā Tamperē Lielbritānija ar 89:83 pieveica Melnkalni, taču vietu astotdaļfinālā pirmo reizi nopelnīja Zviedrija. Otrajā spēlē Lietuva ar 74:71 uzvarēja Zviedriju.
Plkst.20.30 tiksies Somija ar Vāciju, dienas pēdējā mačā noskaidrojot latviešu pretinieci astotdaļfinālā.
Vācijai uzvarot Somiju, latvieši astotdaļfinālā tiksies ar Lietuvu. Atkarībā no pārsvara, ar kādu somi uzvarēs vāciešus, par Latvijas pretinieci var kļūt Somija vai Vācija.
B grupā jau ir zināmas visas četras astotdaļfinālistes. Lietuvai piecos mačos un Vācijai četrās spēlēs ir četras uzvaras, Somija četrās spēlēs ir guvusi trīs panākumus, bet piecās cīņās Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai ir pa vienai uzvarai, šādā secībā arī finišējot.
