Lisabonā trešdien funikuliera avārijā dzīvību zaudējuši 15 cilvēki, glābšanas dienesta pārstāvis pavēstīja žurnālistiem.
Portugāles prezidents Marselu Rebelu de Souza izteicis līdzjūtību upuru ģimenēm.
Negadījums noticis vakara sastrēgumstundas sākumā ap plkst.18.
Funikulieris "Gloria" - viens no Lisabonas simboliem - ir populārs gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu vidū.
Vagonā ir vietas vairāk nekā 40 cilvēkiem.
