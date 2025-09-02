Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Andrejs Gražulis pēdas savainojuma dēļ nevarēs spēlēt vismaz četrus mēnešus, portāla "Delfi.lv" raidījumā "D sektors" atklāja Latvijas valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms.
Jau ziņots, ka Gražulis sestdien Latvijas izlases mačā ar Serbiju iedzīvojās pēdas savainojumā, pametot laukumu jau otrajā minūtē. Latvija zaudēja serbiem ar 80:84.
"Precīzi ar ārstiem neesmu runājis, bet tie varētu būt četri vai pieci mēneši," atklāja Toms, piebilstot, ka Gražulis komunicē ar ķirurgiem un pats pieņems lēmumu, kur veikt operāciju.
Pirmajās divās spēlēs viņš katrā guva pa septiņiem punktiem, pirmajā no tām pievienojot arī piecas atlēkušās bumbas.
Savukārt, runājot par Artūra Žagara un Kristera Zorika savainojumiem, kas tika gūti spēlē ar Portugāli, Toms norādīja, ka par viņu veselības stāvokli Latvijas Basketbola savienība (LBS) ziņos pēcpusdienā.
A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija, ar kuru Latvija tiksies trešdien, ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām katras grupas komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu