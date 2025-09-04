Jau piektdien, 5. septembrī, kanālā TV6 startēs jaunā "Lauku sētas" sezona. Noskaidroti tie 12 drosmīgie dalībnieki, kuri visas sezonas garumā pierādīs savu spēku un izturību, lai ar pašu darbu nopelnītu līdz pat 10 000 eiro lielo naudas balvu.
Šogad šovs norisināsies vēsturiskajās "Bangotņu" dzirnavās un sola pārsteigumus jau no pirmās dienas – dalībniekiem būs jācīnās nevis vieniem, bet pāros. Ar jaunām privilēģijām, stingriem saimniekiem un noslēpumā turētu fināla intrigu šī sezona sola būt īpaši aizraujoša.
Dalībnieki:
Jēkabs Rumpe (28) ir no Tomes, viņš ir trīs ēdināšanas uzņēmumu direktors. Virtuvē Jēkabs jūtas kā zivs ūdenī un sola konkurentus pārsteigt ar gardumiem, kādi šovā vēl nav baudīti. Spēku smeļas ārmreslingā un pie dabas krūts, bet mieru atrod makšķerējot – lielākais loms bijusi piecus kilogramus smaga līdaka. Bērnību pavadījis fermā, tāpēc lauku darbi nav sveši, lai gan no ravēšanas labprāt izvairās. Viņš ir nesatricināms un analītisks, bet reizē arī pārāk jauks un saprotošs.
Marita Miezīte (32) ir mūziķe no Bauskas, kura pati sacer dziesmas. Fani viņu pazīst kā Ezīti spurainās frizūras un rakstura dēļ. Lai gan dzīve viņu nav lutinājusi, Marita izstaro optimismu un spēku, jo vislielākā motivācija ir divas meitas. Šovā attiecības neveidos, bet, lai tiktu tālāk spēlē, gatava arī koķetēt. Ja uzvarēs, apsola uzrīkot lielu ballīti visiem dalībniekiem.
Toms Miezis (31) ir no Jūrmalas un sevi raksturo kā spožu, grūti nepamanāmu cilvēku. Ikdienā viņš nodarbojas ar traktortehnikas tirdzniecību, bet brīvajā laikā organizē pludmales futbola turnīrus. Lai gan ar lauku darbiem nav uz "tu", pieredzi guvis, renovējot mantojumā saņemto māju. Viņam piemīt prasme ātri pielāgoties un viegli atrast kopīgu valodu ar citiem. Šovam pieteicās, ģimenes iedrošināts – sievas un bērnu dēļ, jo vēlas dēlam parādīt, ka bailēm nav vietas un viss dzīvē ir iespējams.
Agnese Vēvere (19) ir enerģijas pilna piedzīvojumu meklētāja no Rīgas, kura uz "Lauku sētu" dodas nevis pēc uzvaras, bet pēc labi pavadīta laika un kārtīgas ballītes. Viņa mācās par apģērbu dizaineri un modes lietās redz iedvesmu visur – pat kartupeļu maisa audumā. Agnese ir pārliecināta, ka vienmēr izskatās labi, un šovā gatava arī citiem palīdzēt ar pogas piešūšanu. Būdama dejotāja ar stāžu, viņa cer, ka šovā būs puiši, kas zaļumballē varēs viņu kārtīgi izdancināt.
Ainārs Vestfāls (43) nāk no Sausnējas un ir īstens "Lauku sētas" fans, kurš šovu skatās jau kopš pirmās sezonas un beidzot nolēmis pats tajā piedalīties. Viņš ir skaļš, pedantisks un necieš nevīžību, bet lauku darbi viņam nav sveši – savā saimniecībā rūpējas par 12 gaļas lopiem un prot tikt galā ar visu, pat ravēšanu. Brīvajā laikā patīk pastaigas dabā, pa kalniem un mežiem. Lielākais lepnums – viens pats audzina dēlu.
Kate Grunava-Grunova (27) nāk no Lielvārdes un pavisam nesen atgriezusies no divu gadu ceļojuma pa Āziju, kur pieradusi dzīvot ar mugursomu un minimālām ērtībām. Ikdienā strādā par grāmatvedi, bet brīvajā laikā spēlē ukuleli, tamborē, jogo un meditē. Viņa ir veģetāriete, tāpēc tas varētu radīt izaicinājumus citiem dalībniekiem. Romantiku šovā neplāno, jo ir saderinājusies, bet, ja uzvarēs, kopā ar līgavaini piepildīs sapni par savu zemes gabalu un māju.
Arvīds Gļauda (41) jeb Arviduška no "TikTok" ir radošs latgalietis. Ikdienā pelna ar kultūras pasākumu fotografēšanu, raksta dzeju un sapņo izdot grāmatu, bet brīvajā laikā audzē puķes un rūpīgi asistē sievai. Sevi raksturo kā punktuālu un apņēmīgu, lai gan atzīst – labi prot melot, bet citu melus necieš.
Sanita Krēsliņa (44) nāk no Vecpiebalgas un sevi sauc par riktīgu lauku babeni un "veceni ar pautiem" – neatkarīgu sievieti –, kura paļaujas tikai uz sevi. Viņa strādā trīs darbos – ir mājturības instruktore, pavāre un degvielas uzpildes stacijas operatore –, bet brīvajos brīžos palīdz mātei laukos. Sanitu grūti nepamanīt – košie mati ir viņas firmas zīme.
Uvis Strazdiņš (25) ir skrīverietis, kurš ikdienu pavada mātes fermā, strādājot ar lopiem un traktortehniku. Draugi reiz saukuši viņu par Bruno Mars, jo Uvim patīk dziedāt un viņš ir neglābjams romantiķis. Uvis 14 gadus spēlēja handbolu un bija pat izlasē, līdz mīlestības dēļ atstāja savu sirdslietu, taču drīz pēc tam piedzīvoja sāpīgu vilšanos.
Sintija Gudženova (34) ir blondīne no Rīgas ar košiem nagiem un kleitām, kura pēc skata var šķist īsta caca, taču patiesībā ir ļoti vienkārša sieviete – sieva, mamma diviem bērniem un bijusī Zemessardzes dalībniece, kur uztrenēta fiziskā izturība. Šobrīd viņa ir mājsaimniece, bet brīvajā laikā labprāt spēlē volejbolu. Viņa atzīst, ka prot būt viltīga un dramatiķe, ja kāds uzkrīt uz nerviem, un gan jau nelamāsies… bet tikai tāpēc, ka arī viņas bērni skatīsies šovu.
Ingus Vičaks (30) nāk no Preiļiem. Nesen aizgājis no darba kokapstrādē un šobrīd ir bezdarbnieks, bet brīvlaiks viņam nebūt nav garlaicīgs, jo izmēģinātas daudzas aizraušanās – no sporta līdz fotografēšanai. Pirms trim mēnešiem beidzās attiecības, tāpēc šovs ir iespēja izvēdināt galvu. Mācījies par pavāru, taču ēst gatavot lielam baram vēl joprojām baidās.
Krista Jansone (32) ir rīdziniece, kura sevi sauc par sievieti ar krampi. Ikdienā viņa strādā par bērnu volejbola treneri, ir stingra, bet brīvajā laikā aizraujas ar mākslu, tetovē, spēlē videospēles un skatās "Netflix". Nesen šķīrusies, viņa šovā cer sadziedēt sirdi un pierādīt, ka meitenes nav nekādas nevarīgas princesītes. Krista ir mutīga un tieša, nebaidās pateikt, ko domā, reizēm pat "ne pa ķeksi".
Skatieties jauno sezonu TV6 jau no 5. septembra piektdienās pulksten 22, bet no 29. augusta – "Go3" televīzijā.
