Režisorei Žaklīnai Cinovskai šī vasara izvērtusies īpaši smaga. Finansiālu grūtību dēļ viņa var zaudēt abus savus dzīvokļus, kas bijuši ieķīlāti kredītiem, un tas liedzis viņai doties plānotā braucienā uz Ukrainu. Kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", Cinovska atklāj, ka piedzīvo īstu melno svītru – viņa cīnās ar parādiem un nesen guvusi arī nepatīkamus savainojumus.
Rīgas apgabaltiesas noteiktā sākumcena – 170 000 eiro – noslēdz izsoli par abiem režisorei piederošajiem īpašumiem. Lai gan oficiāli tā tiek dēvēta par “labprātīgu izsoli”, Cinovska uzsver, ka šādam risinājumam viņa nav piekritusi.
Šos dzīvokļus esmu turējusi īpašumā 30 gadus. Vienā dzīvoju pati. Ja atņems abus – palikšu uz ielas,"
viņa saka.
"Esmu pandēmijas laika upuris. Gribu norēķināties par tā laika parādiem, pārdodot vienu no saviem dzīvokļiem, taču man to neļauj. Vienkārši grib abus atņemt, izsolot par kapeikām. Iespējams, kāds grib manu īpašumu par sviestmaizi," spriež režisore.
Papildus visām rūpēm Cinovska pagājušajā nedēļā piedzīvojusi vēl kādu negadījumu. Ejot mājup no tirgus, režisore paklupusi un smagi kritusi – sasitusi potīti, nobrāzusi rokas un ceļgalu, kā arī ieguvusi zilumu zem acs. "Tas laikam ir punkts visiem pārdzīvojumiem. Brilles sašķiebās un ietriecās vaigā, sašķīstot pa detaļām. No tā arī zilums zem acs, kas kļūst aizvien tumšāks," viņa skaidro.
