Skolās ieviestais telefonu aizliegums raisījis pretrunīgas sajūtas vecāku vidū. No vienas puses, tas palīdz bērniem vairāk koncentrēties mācību procesam un mazāk kavēties ar sociālajiem tīkliem, taču ikdienā parādās arī neparedzētas problēmas. Piektajās un sestajās klasēs skolēniem pusdienas jāpērk, izmantojot QR kodus, bet bez telefona tie jānes izdrukāti uz papīra. Vecāki satraucas, ka bērni papīrīti var aizmirst mājās vai pazaudēt, tomēr skolu vadība sola, ka bērni bez pusdienām nepaliks, jo pie audzinātājiem tiek glabāti papildu eksemplāri, vēsta 360TV Ziņas.
Direktori uzsver, ka aizlieguma galvenais mērķis ir nepieļaut, lai telefoni kļūtu par traucēkli mācībās. Ja noteikumi tiek pārkāpti, skolotāji telefonu nodod lietvedībā un tālāko risina skolas vadība kopā ar vecākiem. Tādējādi vecākiem pašiem jāierodas pakaļ bērna tālrunim, kas kalpo kā papildu disciplīnas elements. Skolas pārstāvji gan atzīst, ka pārejas periodā var būt neskaidrības, taču kopumā sistēma darbojas.
Īpašu satraukumu rada jautājums par skolēniem, kuriem nepieciešamas veselības uzraudzības lietotnes. Pirmā tipa cukura diabēta pacienti ikdienā izmanto telefonus, lai sekotu līdzi glikozes līmenim ar sensoru palīdzību. Ja telefons tiek atņemts, šo procesu jāuzrauga skolotājiem un medmāsai, kuri zina, kā reaģēt, ja signāls paziņo par pārāk augstu vai zemu cukura līmeni. Skolas medmāsa nepieciešamības gadījumā var ievadīt insulīnu un palīdzēt bērnam regulēt devu, taču vecāki uzskata, ka tā tomēr nav tik droša sistēma kā nepārtraukts monitorings ar telefonu.
Vienlaikus pedagogu novērojumi rāda, ka telefona aizliegums arī sniedz pozitīvas sekas – bērni vairāk laika pavada ārā un aktīvāk iesaistās skolas dzīvē. Direktori norāda, ka jautājumus iespējams risināt sarunu ceļā, iesaistot vecākus un audzinātājus, un pārliecina, ka nevienam bērnam netiks atstāta bezpalīdzības sajūta. Telefona liegums līdz ar to kļūst par diskusiju tēmu, kur satiekas mācību kvalitātes, drošības un ikdienas ērtību intereses.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu