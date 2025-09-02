Konceptuāli atbalsta būtisku izdienas pensiju saņēmēju loka sašaurināšanu, pensijas apjoma un stāža koriģēšanu

Sākot ar 2027. gadu, no izdienas pensiju saņēmēju loka varētu izslēgt visas profesijas, kuras nav saistītas ar regulāru veselības un dzīvības apdraudējumu, vienlaikus neskarot šobrīd izdienas profesijās nodarbinātos, kuriem gan būs jārēķinās ar augstākām prasībām darba stāžam un potenciāli arī koriģētu izdienas pensijas apjomu, paredz otrdien valdībā konceptuāli atbalstītais Valsts kancelejas informatīvais ziņojums par izdienas pensiju sistēmas reformu.
Vienlaikus par Valsts kancelejas rosinātajām izmaiņām vēl paredzētas tālākas diskusijas arī Saeimā un gala lēmumu pieņems parlamentārieši. Tostarp Kultūras ministrijai tiek paredzēta iespēja izstrādāt alternatīvu piedāvājumu attiecībā uz atsevišķām mākslinieku profesijām.
Valsts kanceleja piedāvā no izdienas pensiju profesiju loka izslēgt prokurorus, tiesnešus (paredzot speciālo pensiju), diplomātus, baleta māksliniekus, leļļu teātra aktierus, cirka māksliniekus, kora māksliniekus, orķestra māksliniekus, solistus vokālistus, teātra aktierus (paredzot atbalstu pārkvalifikācijai citā profesijā), kā arī visus amatus un profesijas, kurās personas darba (dienesta) pienākumu izpilde nav saistīta ar regulāru veselības un dzīvības apdraudējumu, tai skaitā atbalsta funkciju veicējus. Tas būtu saistoši tikai tām personām, kuras konkrētajā profesijā sāks strādāt pēc 2026.gada beigām.
Tai pat laikā Valsts kancelejas izstrādātais piedāvājums paredz izdienas profesijās nodarbinātajām personām, kuras 2027. gada 1. janvārī jau atrodas dienestā vai darba attiecībās (izņemot personas, kuras 2027. gada 1. janvārī būs ieguvušas tiesības uz izdienas pensiju), pakāpeniski palielināt izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo vecumu un darba stāžu. Gan darba stāžu, gan vecumu plānots celt par sešiem mēnešiem ik gadu, līdz tas palielināsies par pieciem gadiem vispārējā gadījumā, bet par desmit gadiem - prokuroriem.
Vienlaikus pret minimālā pensionēšanās vecuma palielināšanu šādā veidā iebilda Iekšlietu ministrija (IeM), kas rosināja noteikt, ka jebkāds jaunais regulējums, tai skaitā gan par izdienas pensijas piešķiršanas vecumu, gan par pensijas apmēra aprēķinu neattiecās uz tām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras 2027. gada 1. janvārī atrodas dienestā, bet nav ieguvušas tiesības uz izdienas pensiju un kurām ir uzkrāts vismaz 10 gadu izdienas stāžs.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sēdē skaidroja, ka daudziem iekšlietu sistēmā strādājošajiem izdienas pensijai nepieciešamais darba stāžs sakrājas jau agri - ļoti bieži pirms minimālā vecuma sasniegšanas izdienas pensijas saņemšanai. Ministrs kā piemēru minēja darbiniekus, kuriem 2027.gadā būtu palicis neilgs laiks līdz izdienas pensijas vecuma sasniegšanai, bet nepieciešamais stāžs jau sen būtu sasniegts. Attiecīgi līdz ar vecuma sliekšņa palielināšanu šāda persona izdienas pensijā būtu tiesīga doties vēlāk.
Līdzīgu viedokli pauda arī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) - konkrēti attiecībā uz tieslietu nozarē strādājošajiem.
Vienlaikus Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sēdē vaicāja, ko tas nozīmēs citām izdienas profesijām, uzsverot, ka par šo jautājumu ir jāvienojas.
Kā rāda Valsts kancelejas dati, izdienas pensijas pieprasīšanas vecums Latvijā ir robežās no 38 līdz 65 gadiem. Zemākais vidējais pensionēšanās vecums ir raksturīgs militārpersonām.