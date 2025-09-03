360TV Ziņas devās uzzināt, cik rūpīgi tiek uzraudzīts nesen izbūvētais Ķekavas apvedceļš. Filmējot sižetu par šoferiem, kas pieķerti pārkāpumos, drīz vien sastapās arī ar policijas patruļu. Viss notika pavisam īsti – kamēr notika filmēšana, likumsargi piebrauca klāt, lai noskaidrotu, kas uz ceļa malas darbojas.
Taču ar to piedzīvojumi nebeidzās. Drīz vien kolēģu darbība pie lielceļa ieinteresēja arī Latvijas autoceļu uzturētāju darbiniekus, kuri bija saņēmuši ziņu par aizdomīgām personām. Laimīgā kārtā izrādījās, ka nekas bīstams nenotiek, tomēr šis gadījums labi parādīja, cik cieši satiksme jaunajā ceļa posmā tiek novērota.
Ķekavas apvedceļš aprīkots ar modernām kamerām, kas ļauj fiksēt ne tikai ātruma pārsniegšanu, bet arī citas bīstamas izdarības. Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš atklāj, ka īpaši iecienīta izrādījusies driftēšana apļos. Policisti nesen aizturējuši kādu BMW vadītāju, kurš tik ļoti aizrāvies ar sānslīdēm, ka pat nepamanīja, kā viņam jau seko patruļmašīna.
Likumsargi norāda, ka šogad sodīti jau vairāki desmiti šādu driftotāju, bet kamerās nonākuši arī citi pārkāpēji – piemēram, divi SAAB vadītāji, kas sarīkojuši ātrumsacensības, un autovadītāji, kas pieķerti piesārņojot ceļmalas. Policija sola, ka šādu tehnoloģiju uz ceļiem tikai pieaugs, tāpēc pārgalvīgiem braucējiem jārēķinās ar sekām.
Miks un Guntis, būdami notikumu vidū, pārliecinājās, ka sadarbība starp policiju un ceļu uzturētājiem darbojas nevainojami. Viņu stāsts vēlreiz apliecina – uz Ķekavas apvedceļa pārkāpumus nepamanīt gandrīz nav iespējams. Tas ir signāls visiem šoferiem: brauciet prātīgi, jo katrs solis uz ceļa tiek ļoti rūpīgi vērots.
