Šī mācību gada būtiskākās pārmaiņas saistītas ar grozījumiem Izglītības likumā – skolās 1. līdz 6. klašu audzēkņiem būs aizliegts lietot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad to nepieciešams izmantot mācību procesā. Izmaiņu mērķis ir mazināt viedierīču negatīvo ietekmi uz bērniem, vēsta 360TV Ziņas.
Paši skolēni šo jauno kārtību vērtē pretrunīgi. Daļa norāda, ka aizliegums viņiem šķiet neērts, jo nebūs iespējams brīvi sazināties ar vecākiem vai piekļūt e-klasei. Skolēni atzīst, ka līdz šim telefoni starpbrīžos palīdzējuši aizpildīt laiku vai sekot līdzi stundu sarakstam. Vairāki audzēkņi arī pauduši neizpratni, kāpēc ierobežojums noteikts tieši jaunākajām klasēm, bet vecāko klašu skolēniem tas nav piemērots.
Vienlaikus citi bērni atzīst, ka aizliegums varētu palīdzēt vairāk koncentrēties mācību stundām un pavadīt laiku aktīvāk, nevis telefonos. Viņuprāt, ierobežojums skolā gan varētu šķist apgrūtinošs, tomēr pēc stundām mājās telefonus izmantot joprojām būs iespējams.
Skolotāji pret jauno kārtību izturas pozitīvi. Pedagogi uzsver, ka tas atvieglos viņu darbu, jo bērniem būs mazāk uzmanības novērsēju. Pēc skolotāju domām, telefoni nereti kavējuši skolēnu spēju koncentrēties un strādāt stundās, tāpēc aizliegums uzlabos gan disciplīnu, gan mācību kvalitāti. Kā norāda viena no aptaujātajām skolotājām, šis ir labs un apsveicams lēmums, kas palīdzēs skolēniem vairāk sarunāties un sadarboties savā starpā. Viņa piebilst, ka saziņai ar vecākiem skolēniem vienmēr būs pieejams klases audzinātājs vai citi pedagogi.
Svarīgi gan, ka aizliegums nav absolūts – skolām dota rīcības brīvība noteikt izņēmumus, tāpēc atsevišķās izglītības iestādēs var būt atšķirīga kārtība. Tāpat likums neaizliedz izmantot viedpulksteņus, kas var kalpot kā saziņas līdzeklis ar vecākiem. Pedagogi uzsver, ka lielākā daļa bērnu bažas, visticamāk, saistītas ar neziņu par gaidāmajām pārmaiņām, jo ikdienā skolēni daudz laika pavada sportojot vai rotaļājoties arī bez telefoniem.
