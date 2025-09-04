Ukrainas sabiedroto darbs pie drošības garantiju sagatavošanas ir noslēdzies, un tagad tiek gaidīta dokumenta politiska apstiprināšana, trešdien pavēstīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
"Pateicoties ieguldījumam, kas sagatavots, dokumentēts un apstiprināts šopēcpusdien aizsardzības ministru līmenī stingrā slepenībā, mēs tagad varam teikt - šis darbs ir pabeigts un gatavs politiskai apstiprināšanai," sacīja Makrons.
Zelenskis atzinīgi novērtēja panākto progresu, uzsverot, ka garantijas ir reāls, taustāms atbalsts Ukrainai, nevis simboliski solījumi.
Viņš piebilda, ka arī iepriekšējās sabiedroto koalīcijas iniciatīvas, kurām sākotnēji neviens neticēja, ir īstenotas un darbojas.
Drošības garantijās būs iekļauta Ukrainas armijas stiprināšana, sauszemes spēku karavīru nosūtīšana, lai nodrošinātu mieru Ukrainā, un ASV iesaistīšana drošības saistībās.
Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 112 droniem
Krievijas armija naktī uz ceturtdienu uzbrukusi Ukrainai ar 112 droniem, 84 no tiem notriekti, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Fiksēti 28 dronu trāpījumi 17 lokācijās, kā arī atlūzu nogāšanās piecās, teikts paziņojumā.
Harkivas apgabala Čuhujivas rajonā drons trāpījis dzīvojamā sektorā, ziņo ārkārtas situāciju dienests. Nodegusi dzīvojamā māja un sadegušas automašīnas, cietuši pieci cilvēki.
Odesā izcēlies ugunsgrēks noliktavā, pēc provizoriskas informācijas, cietušo nav.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
