Kamēr Barkavas apkārtnē dārznieki par ābolu ražu ir gandarīti, citviet Latvijā aina ir pavisam cita – augļi sapuvuši pat vēl kokā. Ilgstošās lietavas radījušas nevēlamus apstākļus, kas veicinājuši slimību izplatību un bojājumus. Augļkopji atzīst, ka šogad raža ir ļoti nevienmērīga – vienā saimniecībā koki pilni ar āboliem, bet jau nākamajā tie ir bojāti vai pat pilnībā zaudēti, vēsta 360TV Ziņas.
Kooperatīva “Zelta ābele” vadītājs Gints Neimanis norāda, ka ābolu kraupim šovasar apstākļi bijuši ideāli, jo mitrums bijis pārāk liels. Rezultātā daļa augļu sapuvuši vēl pirms novākšanas, un arī to uzglabāšanas kvalitāte rada jautājumus – pastāv risks, ka ziemā āboli neizturēs. Tāpēc šis gads ābolu audzētājiem ir bijis īpaši izaicinošs, jo prognozēt gala rezultātu ir ļoti sarežģīti.
Paši audzētāji aicina pircējus atbalstīt vietējo ražotāju darbu. Izvēloties Latvijas ābolus, pat ja to izskats nav tik nevainojams kā importētajiem, pircēji palīdz saglabāt nozares dzīvotspēju. Šī ir iespēja ar ikdienas izvēlēm sniegt tiešu atbalstu zemniekiem, kuri turpina strādāt neskatoties uz laika apstākļu diktētajiem pārbaudījumiem.
VIDEO:
