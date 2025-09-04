AS "Rīgas Siltums" padome izteikusi neuzticību valdes priekšsēdētājam Ilvaram Pētersonam par proaktīvas rīcības trūkumu tarifa sagatavošanas un apstiprināšanas procesa gaitā, informēja uzņēmuma Stratēģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis.
Pētersons no amata atsaukts no šodienas.
Kā sociālajos tīklos skaidro padome, tikai pēc jautājuma aktualizēšanas publiskajā telpā, kā arī aktīvas uzņēmuma padomes un akcionāru iesaistes rezultātā tika veiktas izmaiņas un panākts tarifa pieauguma samazinājums.
No 5.septembra uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā iecelts līdzšinējais valdes loceklis Kalvis Kalniņš, kurš papildus līdzšinējiem pienākumiem pārņems arī Pētersona atbildības jomas.
Kalniņš ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī profesionālo maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās.
Kalniņš karjeru sācis AS "Rīgas Siltums" kā inženieris, vēlāk ieņēmis siltumcentrāļu "Daugavgrīva" un "Ziepniekkalns" vadītāja amatus, no 2024. gada darbojies uzņēmuma valdē, atbildot par siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanu, remontu un attīstību.
LETA jau ziņoja, ka savukārt Ekonomikas ministrija (EM) rosinās atbrīvot AS "Rīgas siltums" padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, liecina ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) paziņojums sociālajos tīklos.
Politiķis informē, ka EM aicinās Rīgas domi sasaukt "Rīgas siltuma" akcionāru sapulci, kurā rosinās atbrīvot no amata "Rīgas siltuma" padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem, šos amatus ieņem Jevgenijs Belezjaks un Gatis Sniedziņš.
Politiķis paziņojis, ka "Rīgas siltuma" padomei un tās vadībai "jāuzņemas atbildība par uzņēmuma darbu", tomēr nav precizējis, tieši par ko uzņēmuma padome būtu atbrīvojama.
Šovasar lielāka uzmanība un kritika bijusi pievērsta "Rīgas siltuma" plāniem rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā. "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šī gada 1. oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu (MWh), liecina EM publiskotā informācija.
Savukārt "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs bez korekcijas no šā gada 1.oktobra pieaugs par 4,1%, sasniedzot 80,96 eiro par MWh. SPRK ir apstiprinājusi minēto "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifu.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs, pēc kompānijā vēstītā, ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par MWh. Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 31. martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.
