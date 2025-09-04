Ukrainas armijas un Dezinformācijas apkarošanas centra pārstāvji noliedz ziņas par Krievijas karaspēka pavirzīšanos Harkivas apgabala Kupjanskā, norādot, ka nedaudzie krievu karavīri, kas iefiltrējušies pilsētā, iznīcināti.
Ukrainas Bruņoto spēku 10.armijas korpuss trešdien sociālajā tīklā "Facebook" pauda, ka internetā izplatītais video ar Krievijas karoga pacelšanu Kupjanskā ir "inscenēts propagandas materiāls".
"Visi šie mēģinājumi izrādījās veltīgi. Ukrainas aizstāvji nekavējoties iznīcina šādas demonstrācijas līdz ar ienaidnieka trieciena grupām," teikts paziņojumā.
Arī Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs trešdien pauda, ka "nedaudzos ienaidnieka triecienniekus, kas bija iefiltrējušies pilsētā, iznīcināja Ukrainas bruņoto spēku vienības".
Informācija par Krievijas karaspēka ievirzīšanos dziļi Kupjanskā neatbilst realitātei, teikts Dezinformācijas apkarošanas centra "Telegram" kanālā.
Ukraiņu kara monitoringa projekts "DeepState" norādīja, ka kadri, kam vajadzēja demonstrēt Krievijas karoga klātbūtni dažādos Kupjanskas nostūros, ir uzņemti "pelēkajā zonā" - tas ir, teritorijā, kuru pārliecinoši nekontrolē neviena no pusēm.
Zelenskis: Aiziešana no Donbasa pavērs ceļu tālākai Krievijas agresijai
Ar Ukrainas karaspēka izvešanu no Donbasa netiks radīti apstākļi mieram, bet gan tālākai Krievijas agresijai, intervijā Francijas laikrakstam "Le Point" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Ja rīt Ukraina kaut kādā veidā pametīs Donbasu - kas nenotiks -, mēs pavērsim [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam ceļu uz Harkivu un rūpniecisko centru Dņipro. Tas tikai paplašinās viņa iespējas," sacīja prezidents.
Kremlis 2014. gadā sagrāba Krimu, lai izmantotu to kā tramplīnu uzbrukumam Ukrainas dienvidos, kā arī uzsāka karu austrumos, atgādināja Zelenskis.
Un visas Ukrainas okupācijas gadījumā Krievijas diktators to izmantos kā tramplīnu tālākai invāzijai Eiropā, viņš brīdināja.
Tieši Ukraina šodien nosaka, kur atradīsies Eiropas austrumu robeža, jo Ukrainas sakāves gadījumā šī robeža varētu iet caur Poliju un, iespējams, Vāciju, klāstīja Ukrainas prezidents.
"Eiropa savulaik tika sadalīta šādā veidā - Rietumvācijas austrumu robeža bija Rietumu pasaules robeža. Šodien viss ir atkarīgs no mums.
Cik lielā mērā mēs ļausim Krievijas ambīcijām izvērsties," uzsvēra prezidents.
Putins augustā samita gaitā Aļaskā ASV prezidentam Donaldam Trampam teicis, ka ir ar mieru iesaldēt fronti Ukrainas Zaporižjas un Hersonas apgabalos, ja Ukraina izvedīs karaspēku no Doneckas apgabala daļas, kas joprojām atrodas Kijivas kontrolē, atsaucoties uz avotiem, vēstīja Rietumu mediji.
Zelenskis šo ideju noraidījis.
