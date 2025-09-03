Deputāti aicina LSM pilnībā neatteikties no poļu un baltkrievu valodām

Latvijas Sabiedriskajam medijam (LSM) būtu jāatrod iespēja pārraidīt arī poļu un baltkrievu valodās, šodien Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē pauda atsevišķi deputāti.
Deputāti sprieda par saturu svešvalodās LSM no 2026. gada. Uz sēdi bija aicināti LSM pārstāvji, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļi, Kultūras ministrijas un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.
Pašreiz LSM stratēģija paredz portāla "lsm.lv" pārstrukturizēšanu, saglabājot vienu domēna vārdu "lsm.lv" ar angļu, ukraiņu un krievu svešvalodu izvēli. Stratēģija arī paredz atteikties no LSM+ zīmola un satura veidošanas valodās, ko auditorija patērē maz - poļu un baltkrievu.
Vienlaikus deputāts Jurģis Klotiņš (NA) sēdē pauda viedokli, ka LSM nav nekāda pamatojuma svešvalodās saturu saglabāt tikai krievu, angļu un ukraiņu valodās. Viņš uzsvēra, ka nevar ignorēt to, ka arī poļi ir Latgalē ilgstoši pastāvoša mazākumtautību kopiena. Tāpat arī baltkrievi bijuši tur jau vēsturiski, norādīja deputāts.
Klotiņš pauda, ka, viņaprāt, jautājums par baltkrievu un poļu valodu lietošanu LSM būtu jāskatās stratēģiskā līmenī.
Deputāts uzsvēra, ka ir jāatbalsta baltkrievu opozīcija, kura pretojas Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīmam. Savukārt Polija ir Latvijas stratēģiskais partneris, viņš akcentēja.
Arī komisijas vadītāja Leila Rasima (P) pauda, ka, viņasprāt, no baltkrievu un poļu valodām pavisam atteikties nevajadzētu. Viņa izcēla, ka daudziem Latvijā dzīvojošiem poļiem ir pietiekami svarīga poļu valodas izmantošana, tostarp medijos.
Savukārt baltkrievu valodas stiprināšana būtu svarīga īpaši tādēļ, ka pašā Baltkrievijā šo valodu pašreizējais pie varas esošais režīms mēģina iznīdēt, pārejot pilnībā uz krievu valodu, viņa klāstīja. Rasima arī uzskata, ja LSM pilnībā atteiktos no šīm valodām, tas būtu arī ne pārāk labs signāls poļu un baltkrievu kopienām Latvijā, proti, tiktu dots signāls, ka šeit vairs tik ļoti tajās neieklausās.
To, ka būtu svarīgi saglabāt saturu poļu un baltkrievu valodās, sēdē izcēla arī kopienu pārstāvji.
Jau vēstīts, ka SEPLP apstiprinājusi LSM valdes izstrādātās stratēģiskās prioritātes 2026.-2029. gadam, kuras cita starpā paredz, ka LR4 krievu valodā piedzīvos strukturālas pārmaiņas un esošajā formātā jeb lineārajā apraidē pastāvēs līdz šī gada beigām.