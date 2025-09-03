Rīgas džeza klubs “M/Džeza māja”, kas zināms arī kā kultūrtelpa “M/Darbnīca”, ar septembri uzsāk jau savu piekto sezonu, turpinot piedāvāt stilistiski dažādus un arī starptautiskus pasākumus.
"Piekto sezonu uzsākam ar patiesu prieku un lepnumu," saka kluba "M/Džeza māja" radošā direktore Maija Moira Mazanova. "Ir sajūta, ka jau paveikts kaut kas liels un nozīmīgs, esam izturējuši vairākus smagus brīžus un ar Rīgas Domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, kā arī džeza mīļotāju saziedotajiem līdzekļiem, spējam virzīties tālāk. Par to milzīgs paldies!"
Klubā koncerti un jam sesijas notiek vismaz trīsreiz nedēļā, piedaloties arī daudziem ārvalstu māksliniekiem un, protams, ļoti lielai daļai vietējo džeza un ne tikai džeza mūziķu.
"Mani fascinē kopīga darbošanās gan ar jauniešiem, gan jau esošajiem dažādu valstu improvizētās mūzikas profesionāļiem," turpina kluba programmas direktors Vadims Dmitrijevs, kurš jaunajā sezonā turpinās vadīt regulāras jam sesijas. "Jam sesijās rodas kopīgas improvizācijas moments, kurā arī klausītājs ietekmē mūzikas virzību. Kā sesiju vadītājs, cenšos radīt šādu savstarpējo saikni koncerttelpā, kā arī aicinu uzstāties stilistiski līdzīgi domājošus domubiedrus, lai mūsu klubā rodas kvalitatīvu muzikālo satikšanos un jaunu ideju apmaiņas krustpunkti."
Jau 3. septembrī jauno sezonu atklās izcilā dāņu pianista Karla Vintera trio, piedāvājot arī jam sesiju, dienu vēlāk ar kvartetu uzstāsies starptautiski zināmais ukraiņu ģitārists Igors Osipovs, piedaloties arī Latvijā jau labi zināmajam dāņu basistam Kenetam Dālam Knudsenam, bet 5. septembrī publiku ar hārdbopu kvinteta sastāvā priecēs Latvijā dzīvojošais ukraiņu saksofonists Andrejs Polovko.
Īpaša programma kluba "M/Džeza māja" pagalmā 6. septembrī norisināsies mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" ietvarā. No pulksten 20 uz skatuves ar audiovizuālu performanci kāps čelliste un dziedātāja Erna Daugaviete, programmu turpinās elektroniskās mūzikas mākslinieks 7Synths, kurš zināms arī kā grupas "Dzelzs vilks" dalībnieks Kaspars Tobis, bet muzikālo programmu noslēgs Evija Vēbere un Elīna Silova, piedāvājot eksperimentālās mūzikas performanci ar 3D video projekcijām.
Vēl septembrī turpināsies arī pasaulslaveniem mūziķiem veltītā koncertsērija "Brooklyn Jazz" – jau 13. datumā leģendārajam amerikāņu saksofonistam Edija Harisam veltītu vakaru piedāvās viens no mūsu pašu labākajiem saksofonvīriem Dāvis Jurka, bet dienu vēlāk notiks īpašs Tēva dienas pasākums, kurā uzstāsies grupa "Very Cool People" kopā ar jauno un neparasto vokālo talantu Danielu Masi, kā arī mūžam jaudīgais hiphopa mākslinieks Ozols.
Vēl 27. septembrī sērijā “Brooklyn Jazz” amerikāņu vibrofonistam Gerijam Bērtonam veltītu vakaru piedāvās Miķelis Dzenuška un Matīss Žilinskis. Gan septembrī, gan oktobrī un pēcāk jaunajā sezonā klubā norisināsies daudz muzikāli bagātu vakaru. Piemēram, 10. oktobrī notiks vērienīgas kluba piecu gadu jubilejas svinības. Plašāku programmu var iepazīt kluba mājas lapā mdarbnica.lv vai tā Facebook profilā.
“M/Džeza Māja” atrodas fon Stricka villas kvartālā Aristīda Briāna ielā 9 un tajā darbojas arī izstāžu zāle “M/Gallery”. Koncertbiļetes iegādājamas kluba mājas lapā mdarbnica.lv, kā arī pie ieejas.
