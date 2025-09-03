ASV Kongresa komiteja otrdien publiskojusi tūkstošiem Tieslietu ministrijas dokumentu, kas saistīti ar dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietu.
Tomēr pagaidām vēl nav skaidrs, vai šie dokumenti - kopumā 33 295 lapaspuses - satur kādu jaunu informāciju, kas līdz šim vēl nav izskanējusi. Raidorganizācija BBC ziņo, ka starp dokumentiem ir lidojumu žurnāli, tiesas dokumenti, audioieraksti, e-pasta vēstules, kā arī novērošanas video no cietuma, kurā atradās Epstīns.
Laikraksts "Washington Post" vēsta, ka drīzumā, visticamāk, tiks publiskoti vēl citi dokumenti, jo gan republikāņi, gan demokrāti Kongresā pieprasa lielāku caurskatāmību Epstīna lietā.
ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības un valdības reformu komitejas loceklis, demokrāts Roberts Garsija atklāja, ka lielākā daļa no otrdien publiskotajiem dokumentiem - aptuveni 97% - jau iepriekš bijuši publiski pieejami. Tajos nav minēts Epstīna klientu saraksts vai kāda cita informācija, kas vairotu skaidrību vai dotu taisnīgumu upuriem, piebilda Garsija.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālās izmantošanas nolūkā.
Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
ASV prezidents Donalds Tramps savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja publiskot Epstīna lietas dokumentus, bet to vēl nav izdarījis.
Laikraksts "The Wall Street Journal" šovasar ziņoja, ka 2003. gadā albumā, kas Epstīnam tika uzdāvināts 50.dzimšanas dienā, bija iekļauta arī vēstule ar seksuālu saturu, uz kuras esot Trampa vārds. Šo albumu veidoja toreizējā Epstīna draudzene Gīsleina Maksvela, kas tagad izcieš 20 gadu cietumsodu par meiteņu sagādāšanu Epstīnam viņu seksuālai izmantošanai.
