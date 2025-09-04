Latvijas un trimdas latviešu kultūras kopiena saņēmusi skumju vēsti – mūžībā devusies kordiriģente, Dziesmu svētku virsdiriģente Latvijā un ASV, pedagoģe un prāveste Dr. Daira Cilne (1944–2025).
Daira Cilne (dzimusi Andersone) nāca pasaulē 1944. gada 23. jūnijā Rīgā. Otrā pasaules kara beigās viņa ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bet kopš 1949. gada dzīvoja ASV. Viņas izglītības ceļš vijās cauri Kalifornijas Universitātei, kur studēja mūziku un filoloģiju, un Kalifornijas Valsts universitātei Nortridžā, kur papildināja zināšanas. Vēlāk Daira pievērsās arī teoloģijai, 2002. gadā iegūstot doktora grādu.
Trīs gadu desmitus viņa vadīja Losandželosas jaukto kori, īslaicīgi arī sieviešu kori, bet īpaša loma viņas radošajā darbībā bija jauniešu vokālajam ansamblim “Solaris”, kas plaši popularizēja trimdas latviešu komponistu mūziku. Viņas vadītie kolektīvi uzstājās ne tikai Rietumkrasta Dziesmu svētkos, bet arī koncertēja Toronto, Klīvlendā, Milvoki, Čikāgā un Rīgā.
Latviešu koru kustības vēsturē Daira Cilne ierakstīta kā XX Vispārējo latviešu Dziesmu un X Deju svētku virsdiriģente, Jaunatnes dziesmu svētku Monreālā virsdiriģente (1985), kā arī vairākkārtēja Rietumkrasta Dziesmu svētku mākslinieciskā vadītāja un virsdiriģente. Viņa stāvējusi pie diriģenta pults arī ASV Dziesmu svētkos, kā arī citos nozīmīgos koru lielkoncertos.
Ne mazāk nozīmīgs bijis Dairas Cilnes pedagoģiskais darbs – viņa vadīja Rietumkrasta vasaras skolu “Kursa”, darbojās kā lektore un mūzikas nodarbību vadītāja 2x2 un 3x3 nometnēs ASV, Venecuēlā un Latvijā. Viņa bija arī ērģelniece, koncertmeistare, kokļu un vokālo ansambļu vadītāja, kā arī mīlēta prāveste Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē (LELBP) Rietumu krasta draudzēs, tostarp Sietlā.
🕯 Piemiņas dievkalpojums paredzēts 19. oktobrī plkst. 10.30 Sietlas draudzes dievnamā, ASV.
