Viena no jēdzīgākajiem mūsu reģionam veltītajiem izdevumiem, "New Eastern Europe", pēdējā (2025. gada jūnijs – augusts) numurā lasāma intervija ar Eiropas komisāru aizsardzības un kosmosa jautājumos Andrju Kubiļu. 

Kā jau pierasts augsta ranga amatpersonām, bijušais Lietuvas premjers par daudziem jautājumiem runā vispārīgi un nekonkrēti, tomēr interesanti, ka vismaz vienā jautājumā viņš ir visnotaļ tiešs. "Lai gan tagad mums ir daudz labāka izpratne par to, kas jādara, lai palielinātu mūsu tradicionālās aizsardzības spējas, mazāka ir skaidrība par to, kā aizsargāties pret Krievijas hibrīdkara draudiem." Tā objektīvi ir, un kaut ko līdzīgu savukārt pauda Latvijas Valsts prezidents intervijā LTV raidījumam "1:1" 2. septembrī. Proti, Rinkēvičs aizrādīja, ka būtu aplami iedomāties, ka, tēlaini izsakoties, žogs uz Latvijas un Baltkrievijas robežas – lai cik augsts un moderni aprīkots tas būtu – pilnībā atrisinās Baltkrievijas stimulētās nelegālās migrācijas problēmu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē