Bijusī Ventspils domes deputāte Kristīne Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") kļuvusi par SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" attīstības direktori uz pusslodzi, informē slimnīcas sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Koha.
Kā apgalvo Koha, slimnīcai trūcis cilvēkresursu, "lai varētu plānot un meklēt iespējas jaunu attīstības projektu realizācijai, it īpaši digitalizācijas un energoefektivitātes jomā, kā arī meklētu sadarbības iespējas starptautisku sadarbības projektu ideju realizācijai". Šogad esot sākts darbs pie 15 gadu attīstības plāna izstrādes, kas nepieciešams infrastruktūras attīstības nodrošināšanai. Ņemot to vērā, slimnīcā izveidots attīstības direktora amats, kura izveide esot iekļāvusies esošajā izmaksu budžetā. Lemberga amatu ieguvusi bez konkursa. "Minētā amata vienība neprasa izsludināt oficiālu konkursu, ja darba tirgū ir pieejams kompetents profesionālis. Atlase pusslodzes amatam tika organizēta, izmantojot tiešo uzrunu, kas ir pieļaujama un praksē bieži izmantota metode specifisku profesionāļu piesaistei," klāstīja Koha.
Šopavasar Lemberga kandidēja pašvaldību vēlēšanās no partijas "Latvijai un Ventspilij" saraksta, taču domē netika ievēlēta. Pirms tam viņa ilgstoši bija Ventspils domes izpilddirektora vietniece – Attīstības pārvaldes vadītāja. Pērn Lembergas ienākumi kā Ventspils domes deputātei bija 40 917 eiro, savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pabalstā izmaksājusi 1200 eiro, liecina viņas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas ienākumu deklarācija par 2024. gadu. Skaidrā naudā Lemberga deklarējusi 70 000 eiro uzkrājumu, savukārt kredītiestādēs viņa uzkrājusi 45 735 eiro. Lembergai pieder dzīvoklis Ventspilī, nekustamais īpašums Mārupē, kā arī 2018. gada izlaiduma automašīna "Audi SQ7" un 2023. gada izlaiduma piekabe – laivu vedējs.
