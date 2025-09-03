Aktieris Kaspars Zāle beidzot pabeidzis maksātnespējas procesu, un viņam dots gads, lai segtu parādsaistības, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Zāle atklāj, ka kopējā summa, kas jāatmaksā, ir ap 22 000 eiro, tostarp arī 900 eiro Dailes teātrim. "No augusta man katru mēnesi 30 procenti no visiem ienākumiem tiek atskaitīti parāda nomaksai. Atlicis gadu izturēt," viņš stāsta.
Aktieris uzsver, ka atrisinājums ir palīdzējis atviegloti uzelpot: "Manā gadījumā tas ir ļoti cilvēcīgs risinājums – varu atdot parādus un nostāties uz kājām. Tagad tas viss murgs būs beidzies."
Zāle arī atcēlis trešo tiesvedību ar teātri: "Sapratu, ka nav jēgas tērēt ne līdzekļus, ne nervus. Es savu izdarīju, parādīju, ka aktieris var iestāties par savām tiesībām. Man tagad dzīvē ir sācies jauns, pavisam cits posms. Vēlreiz ko tādu piedzīvot negribētu!"
Kā zināms, kopš janvāra Zāle strādā par skolotāju Ziepniekkalna vidusskolā un piedalās latviešu komēdijseriālā"Luksofors".
