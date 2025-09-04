Latvijā no šā gada 1. augusta tika saīsināts laiks, kad veikalos var nopirkt alkoholiskos dzērienus.
No pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst. 10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst. 10 līdz 18. Nu jau apritējis mēnesis ar šiem ierobežojumiem, un veikalnieki pamazām izdara secinājumus. Aģentūras LETA aptaujātie atsevišķi mazumtirgotāji izteikuši versiju, ka nākotnē varētu pārskatīt darba laiku, jo klienti pielāgo veikala apmeklējuma laiku atbilstoši jaunajam regulējumam. Piemēram, varētu sākt darbu vēlāk no rīta vai slēgt veikalu agrāk vakarā.
Veikalu tīkla "Aibe" pārvaldnieka SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" attīstības direktors Juris Lamberts citstarp spriedis, ka izmaiņas daudziem mazākiem veikaliem likšot pārdomāt, vai vispār turpināt darbību, jo nelegālā alkohola pārdošana nekur nepazudīšot, bet gan pastiprināšoties. "Kopumā veikalu tīkls "Aibe" atbalsta mērķtiecīgu cīņu ar smago alkoholismu, taču tas būtu jādara, sākot ar odekolona dzērājiem un nelegālā alkohola patērētājiem, kurus ieviestās izmaiņas nekādi neietekmēs," sacījis Lamberts.
Laikraksta "Kurzemes Vārds" un portāla "liepajniekiem.lv" žurnālisti arī aptaujājuši tirgotājus. Un šiem medijiem J. Lamberts piebildis: "Un es jūs apsveicu – pēc 1. augusta no "Aibes" noliktavas uz Kurzemi par vienu paleti vairāk iet odekolons un kosmētiskais spirts!" Arī daži Liepājas ielās aptaujātie saulesbrāļi žurnālistēm atzinuši, ka pērk odekolonus, un ieteikuši veikalus, kur nopirkt lētākos odierus... Tomēr vairāku uzrunāto veikalu pārstāvji Liepājas žurnālistēm teikuši, ka lēto odekolonu iegādes pieaugumu neesot novērojuši. Mediķi, kuri strādā narkoloģijas nozarē, teikuši, ka viņi savā darba ikdienā odierīšu dzērājus nesastop – šie cilvēki palīdzību neprasot. Speciālisti secina, ka odekolona un kosmētiskā spirta dzērāji ir spēcīgas atkarība varā, un tur jāliekot vienlīdzības zīme ar degradāciju. Mediķi alkohola tirdzniecības ierobežojumus vērtējot kā ļoti labu risinājumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu