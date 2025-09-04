Partly cloudy 24.2 °C
No ekspresīvām gleznām līdz kolekcijas monētai; Džemmas Skulmes devums atklājas jaunajā izstādē

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2025. gada 02. septembris, 17:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 02. septembris, 17:00
Džemmas Skulmes dēls mākslinieks Juris Dimiters, izstādes kuratore Sandra Krastiņa un politiķe Sandra Kalniete.
Džemmas Skulmes dēls mākslinieks Juris Dimiters, izstādes kuratore Sandra Krastiņa un politiķe Sandra Kalniete.
Foto: Kaspars Teilāns/Publicitātes

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz nākamā gada 25. janvārim apskatāma Latvijas mākslas ikonas – gleznotājas un sabiedriskās darbinieces – Džemmas Skulmes simtgadei veltītā izstāde "Džemma".

Reklāma

Izstādes kuratore ir gleznotāja Sandra Krastiņa, un viņas veidotās ekspozīcijas aprises, darbu izvēle un koncepcija vienojas saturiskā vadlīnijā, ko lakoniski varētu nosaukt – mākslinieces stāsts par mākslinieci, un tas Džemmas Skulmes monumentālajai glezniecībai, ko redzam izstādē, piešķir pievienotu, īpašu un interesantu skatījumu.

Džemmas Skulmes māksla šodienas ģeopolitiskajā situācijā ir emocionāls lādiņš jebkuras tautas cīņai par brīvību un sasaucas ar "Baltijas ceļu", Latvijas Tautas frontes dibināšanu un Latvijas neatkarības atjaunošanu. Atceroties 20. un 21. gadsimta miju Latvijā, gribas teikt – labi, ka Latvijas Mākslinieku savienības priekšgalā toreiz bija Džemma Skulme ar savu personības spēku, eleganci, rietumnieciskās pasaules pieskārienu un prasmi Latvijas tautas idejas iemiesot padomju mākslas monumentālajā stilā.

“Tautasdziesma”. Fragments. 1969. gads. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija.
"Tautasdziesma". Fragments. 1969. gads. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija.
Foto: Normunds Brasliņš/Publicitātes

Mākslinieces radošā laboratorija

Izstāde iepazīstina ar Džemmas Skulmes daiļrades attīstību, iekļaujot viņas gleznas no pagājušā gadsimta 60. gadu sākuma, kad mākslinieces daiļradē izteikti sāka parādīties ekspresivitāte, plaši otas un paletes naža triepieni, faktūras un krāsu akcenti, līdz pat 2019. gada darbiem, kas tapuši viņas dzīves pēdējos gados un ko raksturo bērnu zīmējumu naivā stilistika.

Izstāde ļauj ieskatīties arī Džemmas Skulmes radošajā laboratorijā, piedāvājot apskatei viņas skices, studiju zīmējumus, kolāžas un atgriezumu papīrus no kolāžām. Ekspozīcija rosina izprast mākslinieces gleznošanas tehniku, stilu un nodomu un saprast viņas kā mākslinieces iedvesmas gaitu. Pie darbu nosaukumiem piestiprināti nelieli to fragmenti, kas attēlo krāsu laukumu saspēli un kolāžu pievilcīgo raksturu. Tie stāsta par Džemmas Skulmes radošajiem meklējumiem un izstādes kopiespaidā iezīmē ļoti oriģinālu pieeju viņas mākslas izprašanai.

“Krēsls”. Kartons, akrils. 2016. gads. LNMM kolekcija.
"Krēsls". Kartons, akrils. 2016. gads. LNMM kolekcija.
Foto: Publicitātes

Talants uzgleznot ideju

Džemmas Skulmes māksla ir ne tikai individuāla, tā ir arī politiska, kas tapusi padomju okupācijas un ideoloģijas spaidu laikā. Nav iespējams izraut mākslinieku no laika, kurā viņš dzīvo un strādā, – tāpat kā jebkurš cilvēks var dzīvot tikai tajā pasaulē, kurā viņam ir lemts dzīvot. Okupācijas mākslas monumentālisms un granītā cirstie tēli, kas tik pārliecinoši bija vērojami padomju mākslas veidolos, formu ziņā jūtami arī Džemmas Skulmes gleznu kompozīcijās, kad varenie tēli aizņem gandrīz vai visu audeklu, neatstājot vietu dziļākam un plašākam fonam. Džemmas Skulmes gleznās, viņas radītajos tēlos atrodam mākslinieces atbildības klātbūtni, ko apvij ideja par latviešu tautas identitāti, tautas vērtību saglabāšanu, tās spēku un turpinājumu.

Džemmas Skulmes gleznas ir konkrētas, tiešas, spēcīgas, monumentālas, bez jebkādas šaubu ēnas. Tajās iezīmējas ne tikai mākslinieces spilgtā personība, bet arī viņas ideju lielā pārliecība, koncentrētība un spēks. Ir apbrīnojams mākslinieces talants tik koncentrētā veidā, bez izskaistinājumiem un detaļām uzgleznot ideju, kas skar visas tautas likteni.

Kuratore Sandra Krastiņa izstādes anotācijā teic: "Glezniecību viņa pielietoja kā personiskās izziņas un brīvības teritoriju, gleznoja, lai pati apzinātu un citiem apliecinātu nacionālās patības vērtību. Autores tēlu trīsvienība – tautu meita, kariatīde un karaliene – personificēja arī individuāli īstenojamo vēlmi sargāt un kā kroni godāt nacionālās vērtības."

Ieteiktie raksti

Džemmas Skulmes mākslā kariatīžu tēli [sieviešu statujas, kas pirmo reizi tika izmantotas grieķu klasiskajā arhitektūrā – sievietes saturēja visu celtnes konstrukciju] apliecina jebkuras sievietes un pašas mākslinieces spēku, varēšanu un vērtību tvērumu. Džemmas Skulmes darbos sieviete pauž reālu spēku, un tautumeitas – mūsu tautas nacionālās vērtības.

Latvijas Bankas sudraba kolekcijas monēta, atzīmējot mākslinieces Džemmas Skulmes 100. jubileju.
Latvijas Bankas sudraba kolekcijas monēta, atzīmējot mākslinieces Džemmas Skulmes 100. jubileju.
Foto: Juris Petraškevičs/Publicitātes

Tapusi monēta "Džemma"

Atzīmējot Džemmas Skulmes 100. jubileju un viņas devumu Latvijas mākslas un valsts attīstībā, izstādes ekspozīciju būtiski papildina topošās dokumentālās filmas fragmenti par Džemmu Skulmi, ko veido "Jura Podnieka studija", un Latvijas Bankas nupat kā klajā laistā māksliniecei veltītā kolekcijas monēta, kuras grafisko dizainu veidojis Juris Petraškevičs. Taisnstūra formas sudraba monētā "Džemma" ir iemūžināti mākslinieces unikālie un ekspresīvie krāsu triepieni, un to muzejā var aplūkot visu izstādes laiku – līdz pat 2026. gada 25. janvārim.

“Kara kariatīdes”. Audekls, akrils. 1976. gads. LNMM kolekcija.
"Kara kariatīdes". Audekls, akrils. 1976. gads. LNMM kolekcija.
Foto: Normunds Brasliņš/Publicitātes

Māksliniece, vadītāja, administratore

Džemma Skulme domāja un strādāja lielos mērogos. Visos laikos viņai ir bijusi ļoti stalta, skaista un pārliecinoša sabiedriskā stāja. Viņa bija ne tikai ļoti laba māksliniece, bet arī talantīga vadītāja un administratore. Piecpadsmit gadus (1977–1992) Džemma Skulme vadīja Latvijas Mākslinieku savienību, uzņemdamās priekšsēdētājas vietas izpildītājas un priekšsēdētājas amata pienākumus. Viņai ir nozīmīga loma 20. gadsimta otrās puses Latvijas mākslas attīstībā un sabiedriskajā dzīvē. Izstādes "Džemma" atklāšanā mākslinieces dēls Juris Dimiters sacīja: "Es gribētu atvērt mammas kabineta durvis un piedalīties kādā no viņas vadītajām sapulcēm."

Kad 1988. gadā izveidojās Latvijas Tautas fronte, Džemma Skulme nebaidījās un uzreiz piekrita parakstīt aicinājumu par tās izveidi. Pirmā Tautas frontes komitejas sanāksme notika Latvijas Mākslinieku savienības telpās, Džemmai Skulmei būdamai šīs mākslinieku organizācijas priekšsēdētajai. Sanāksme notika, līdzdarbojoties daudzām izcilām personībām un radošo savienību pārstāvjiem. Džemma Skulme pārliecinoši piedalījās un stāvēja klāt Latvijas neatkarības atjaunošanai 20. un 21. gadsimtu mijā.

Izstāde "Džemma" rosina pavērt durvis un ieskatīties ne tikai mākslinieces glezniecībā un domu pasaulē, lai arī kādus apvāršņus tā skartu, bet arī rosina izprast Džemmu Skulmi kontekstā ar Latvijas valsts, Latvijas mākslas un katra no mums ceļu uz brīvību.

“Putnubiedēklis”. 2016. Audekls, akrils. Zuzānu kolekcija.
"Putnubiedēklis". 2016. Audekls, akrils. Zuzānu kolekcija.
Foto: Jānis Pipars/Publicitātes

Mīlestība, ģimene, bērni

Džemma Skulme nāk no ievērojamās mākslinieku Skulmju dzimtas. Viņas vecāki ir gleznotājs Oto Skulme un tēlniece Marta Skulme. Džemmai Skulmei ir divi bērni – mākslinieks Juris Dimiters un gleznotāja Marta Skulme.

Džemmas Skulmes biogrāfijā saviļņo mākslinieces mīlasstāsts ar Ojāru Ābolu. Kā savās atmiņās stāstījusi pati Džemma Skulme – mīlestība uzliesmoja 1949. gada Mākslas akadēmijas ballē. Viņi abi toreiz bija precēti, bet padomju laikos uz šķirtajām ģimenēm raudzījās šķībi. Pēc šķiršanās Džemma Skulme un Ojārs Ābols sarakstījās dzimtsarakstu nodaļā bez kāzu svinībām. Tagad izstādē "Džemma" mēs redzam 1969. gada mākslinieces gleznu "Ojāra Ābola portrets", kas atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā.

Par Džemmas Skulmes mākslu esam pieraduši runāt tautumeitu, kariatīžu, karalieņu, latviešu tautas brīvības un neatkarības kontekstā. Bet varbūt ir vēl viens mākslas stāsts par viņas unikālo un talantīgo krāsu laukumu savietojumu gleznās, viņas spēcīgo un drošo līniju izteiksmīgo kompozīcijas iezīmējumu, krāsu triepienu spilgto ekspresiju, kas viss kopā emocionāli izsaka gleznotājas Džemmas Skulmes

Māksla
Māksla
