Pašreizējais "Jaunās Vienotības" priekšsēdētājs Arvils Ašeradens jau atrodas izejas punktā, lai atvadītos no vadītāja vietas un noliktu amata pilnvaras 27. septembra partijas kongresā, aizvedis valsti virzošo spēku bīstami tuvu bezdibeņa malai, no kura sākas atbildība par ekonomisko katastrofu un politisko krahu, ar pusmastā nokritušu reitingu. 

Pabeidzis dienestu finanšu ministra postenī, pensionētais miljonārs Arvils noslēgs aktīvo koncertdarbību, vadīs dienas šūpuļkrēslā savā Kaltenes namā, dzīvodams senās atmiņās par fotogrāfa gaitām aģentūrā "Latinform" un laikraksta "Diena" komercdirektora šeftē, lūkodamies tālumā pār jūru, bet naktī skaitīdams zvaigznes debesīs.

Uz atbrīvoto neatalgoto vakanci vienotībnieku vadībā sākotnēji izraudzīja trīs kandidatūras: "JV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Edmundu Jurēvicu, bij. izglītības un veselības ministri, tagadējo Saeimas Budžeta un finanšu komisijas vadītāju Andu Čakšu un veselības ministru Hosamu Abu Meri. Gudrais un runātīgais libānietis, juzdams, ka cīņā paliek pastarītis, aptvēris izredzes un mikroskopisko atbalstu tikai no partijas Bauskas (daļēji arī Ropažu) novada nodaļām, aizbildinājās ar gādību par Latvijas iedzīvotāju veselību

