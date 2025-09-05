Reģionālajā sabiedriskajā transportā no 2026. gada 15. janvāra pieaugs biļešu cenas, ceturtdien nolēma Sabiedriskā transporta padome.
Tostarp vilcienu pārvadājumos tarifs pieaugs vidēji par 6,6%, bet autobusu pārvadājumos tarifs palielināsies par aptuveni 7,5%.
Plānots, ka vilcieniem un autobusiem tiks palielināta brauciena maksa starp zonām par 30 centiem, izņemot braucienus A zonā. Savukārt vilcieniem ārpus elektrificētajām zonām un autobusiem ārpus zonām visām pieturām braukšanas maksa tiks palielināta par 20 centiem.
Piemēram, maršrutā Rīga–Imanta vilciena biļete saglabāsies 1,5 eiro apmērā, bet reisā Rīga–Sigulda vilciena biļetes cena pieaugs no 2,5 eiro līdz 2,8 eiro. Tajā pašā laikā biļetes cena autobusā un vilcienā maršrutā Rīga–Dubulti palielināsies no diviem eiro līdz 2,3 eiro.
Vilciena biļete maršrutā Rīga–Daugavpils palielināsies par 20 centiem – no 8,7 līdz 8,9 eiro, savukārt autobusa biļete maršrutā Rīga–Liepāja palielināsies par 20 centiem – no 10,4 līdz 10,6 eiro, kā arī vilciena biļetes cena maršrutā Rīga–Liepāja palielināsies par 20 centiem – no 8,9 līdz 9,1 eiro.
Plānots, ka izmaiņas tarifos stāsies spēkā no 2026. gada 15. janvāra.
Padomē uzsver, ka Latvijā ir vienas no zemākajām reģionālā sabiedriskā transporta biļešu cenām Eiropā, kā arī izmaiņas bija nepieciešamas, lai saglabātu pieejamu un kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.
Sabiedriskā transporta padome ceturtdien arī lēma, ka dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk, nekā prognozēts 2025. gadā. Paredzēts, ka katrā maršruta tīkla daļā tiks samazināti reisi vai reisu daļas ar zemu rentabilitātes un pārvadāto pasažieru rādītāju. Vienlaikus Autotransporta direkcija ir iekļāvusi priekšlikumus par autobusu maršrutiem un reisiem, kuri potenciāli varētu tikt izpildīti uz komerciāliem principiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu