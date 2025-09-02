Pēc gandrīz gada prombūtnes Lauris Dzelzītis atkal būs redzams Dailes teātra repertuārā. 24. oktobrī pirmizrādi piedzīvos jauna komēdija ar iedzeršanas elementiem, kurā aktieris atveidos galveno lomu.
Par viņa dalību izrādē žurnālam Privātā Dzīve pavēsta režisors Gatis Šmits, kurš ar Dzelzīti sadarbojies jau iepriekš.
Atgādinām, ka aktieris pagājušā gada nogalē nonāca uzmanības centrā pēc kautiņa "Spēlmaņu nakts" ballītē. Pēc notikušā viņš atzina vainu un nožēlu, taču darba līgums ar Dailes teātri tika pārtraukts.
Dailes teātra direktors Juris Žagars uzsver, ka Dzelzītim tika dots laiks sakārtot sevi un veltīt gadu rehabilitācijai: "Lauris ir izpildījis saistības un atgriezies labā formā. Viņš ir talantīgs aktieris un, vīrišķīgi izturot šo pārbaudījumu, ir pelnījis atgriezties uz skatuves."
