SIA "Valmiermuižas alus" pārdošana AS "Cēsu alus" grupai ir psiholoģisks trieciens mazajām alus darītavām, atzina alus ražotāja SIA "Zlaukts", kas darbojas ar zīmolu "Labietis", līdzīpašnieks Reinis Pļaviņš.
Viņš teica, ka "Valmiermuižas alus" zīmols visiem Latvijas mazajiem alus darītājiem ir bijis kā lāpa, un uzņēmums ir nozares celmlauzis, parādot, ka mazas alus darītavas var strādāt pie sava zīmola, paplašināt tirgu un stabili augt.
Pļaviņš gan pozitīvi vērtēja "Cēsu alus" paziņojumu, ka "Valmiermuižas alus" zīmola alu turpinās ražot Valmiermuižā.
"Tāpat, zinot, cik liela ražošanas līnija ir Cēsīs, ja viņiem interesē ieiet kaut kādā "mirstīgākā" alus tirgū, kur nav tik lieli apjomi, viņiem līdz šim nebija īsti kur to uzvārīt, bet tagad šāda iespēja būs Valmiermuižā," norādīja Pļaviņš.
Savukārt negatīvi viņa vērtējumā ir tas, ka agrāk vai vēlāk uzņēmumā notiks optimizācija, apvienojot saimniecības un samazinot darbinieku skaitu, kas būs slikta ziņa alus nozarei, jo Latvijā paliks mazāk nozares speciālistu, tostarp pakotāju, alus vārītāju, līniju tīrītāju un citu. Šāds solis negatīvi ietekmēšot arī "Zlauktu".
"Ja man kāds darbinieks izvēlas no nozares aiziet, dodas pensijā vai aizbrauc uz citām valstīm kaut ko darīt, tad pirms tam man bija iespēja, nosacīti, pārpirkt šādus speciālistus no kādas citas darītavas, bet jo mazāk ir darītavas, kuras ražo uz vietas, jo mazāk man ir iespēja šādus speciālistus iegūt," skaidroja uzņēmuma līdzīpašnieks.
Atbildot uz jautājumu, vai "Valmiermuižas alus" lēmums neizraisīs jaunu tendenci, arvien vairāk mazajiem alus darītājiem pievienojoties lielākām ražotnēm, Pļaviņš minēja, ka puse no mazajiem ražotājiem, visticamāk, cer saņemt šādu piedāvājumu, bet kopumā tas nav sagaidāms.
"Es domāju, ka "Valmiermuižas alus" gadījums ir tas, ka 18 gadu laikā viņi ir redzējuši, kur var un kur nevar izplesties. Viņiem ir sācis palikt garlaicīgi un mirklī, kad sāk palikt pašiem garlaicīgi, tad tas ir moments, kad atnāk kāds, kuram ir vairāk pieredzes, muskuļu un kontaktu un paņem to, ko tu esi izdarījis, un nes tālāk. No tāda viedokļa tas nekas traks nav un nevajag aizmirst, ka tā ir uzņēmējdarbība, nevis labdarība, reliģija vai politika," sacīja Pļaviņš.
Viņš arī izteica cerību, ka alus patērētāji būs pietiekami vērīgi un izdarīs pareizās izvēles, turpinot atbalstīt vietējos ražotājus.
Jau ziņots, ka "Cēsu alus" plāno iegādāties visas "Valmiermuižas alus" kapitāldaļas. Darījumam vēl jāsaņem Konkurences padomes (KP) atļauja. Darījuma summu uzņēmumā neatklāja.