Latvijas futbola izlase sestdien "Daugavas" stadionā Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē uzņems Serbiju, kas apņēmusies mājup vest trīs punktus.
Latvijas izlase gaidāmajam duelim, kā arī spēlei ar Albāniju, kas notiks 9. septembrī, gatavoties sāka pirmdien. Šoreiz veselības likstu dēļ nepalīdzēs kapteinis Kristers Tobers, no smagas traumas turpina atlabt Roberts Uldriķis, bet pārējie ir Paolo Nikolato rīcībā. Latvijai un Serbijai kvalifikācijas K grupā ir pa četriem punktiem, taču Latvija aizvadījusi trīs, bet serbi divas spēles. Skaidrs, ka bukmeikeru prognozēs augstāk kotējas viesi, kuri neslēpj, ka uz Rīgu brauc pēc trim punktiem. Serbu izlases galvenais treneris Dragans Stojkovičs, kurš ar komandu strādā kopš 2021. gada, tos nodēvējis par zelta punktiem. "Ļoti svarīga spēle un tā noteikti nebūs viegla. Mēs cienām katru pretinieku, arī Latviju. Šādās spēlēs tiek izcīnīti zelta punkti. Iepriekšējā Pasaules kausa kvalifikācijā mēs ceļazīmi uz Kataru izcīnījām ne tikai ar uzvaru pār Portugāli, bet pateicoties tam, ka pirms tam bijām pārspējuši Luksemburgu un Azerbaidžānu. Trīs punkti Rīgā ir viss, kas mūs interesē," sākot gatavošanos septembra spēļu ciklam, sacīja Stojkovičs. Pēc spēles Rīgā serbus gaida mačs savā laukumā pret grupas favorīti Angliju, taču treneris norāda, ka tas mačs pagaidām izlasē ir tabu tēma. "Mani šobrīd interesē tikai Latvija," uzsvēra treneris.
Serbijas izlasei ir iespaidīga uzbrukuma līnija, kurā ir tādi spēlētāji kā Aleksandars Mitrovičs un Dušans Vlahovičs. Pirms diviem gadiem Mitroviču par 52,6 miljoniem eiro no Londonas "Fulham" nopirka Saūda Arābijas klubs "Al Hilal", kur viņš 51 spēlē guvis 47 vārtus. Tiesa, kopš jūnija spēles ar Andoru, kurā Mitrovičs guva visus trīs vārtus (3:0), viņš kājas muskuļa traumas dēļ klubā nav spēlējis, taču galvenais – Stojkovičs cer, ka viņš tomēr varēs spēlēt. Savukārt Vlahovičs pirms trim gadiem divu itāļu klubu darījumā par 80 miljoniem eiro no Florences "Fiorentina" nonāca Turīnas "Juventus". Šo sezonu A sērijā 25 gadus vecais Vlahovičs sācis ļoti labi, pirmajās divās spēlēs iesitot pa vieniem vārtiem. No Eiropas piecām vadošajām futbola līgā serbiem ir 12 spēlētāji, septiņi no viņiem spēlē Itālijas A sērijā, trīs Anglijas premjerlīgā, pa vienam Spānijā un Vācijā.
