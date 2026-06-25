Lai veicinātu izpratni par alerģiskām slimībām, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca 27. jūnijā rīko izglītojošu pasākumu.
Pasaules alerģijas nedēļas ietvaros slimnīcas Klīniskās imunoloģijas un alergoloģijas centrs sadarbībā ar Latvijas Alergologu asociāciju aicina uz bezmaksas pasākumu "Dzīve ar alerģiju – atpazīt laikus, izprast un rīkoties droši", kas norisināsies no plkst. 12 līdz 15. Tas paredzēts ne tikai pacientiem, bet ikvienam interesentam, kurš vēlas labāk izprast alerģijas un to ietekmi uz veselību. Īpaši aicināti piedalīties bērnu vecāki, skolotāji, bērnudārzu darbinieki, ģimenes ārsti, pediatri un citi speciālisti, kuri ikdienā strādā ar bērniem. Zināšanas par alerģiju simptomiem un rīcību ārkārtas situācijās var būt nozīmīgas ne tikai veselības aprūpē, bet arī izglītības iestādēs un ģimenēs. Pasākuma laikā Stradiņa slimnīcas un citu ārstniecības iestāžu speciālisti skaidros, kāpēc rodas alerģijas, kā atšķirt dažādas alerģisko slimību formas, kā droši sadzīvot ar pārtikas alerģijām, kā atpazīt alerģisko rinītu un astmu, kā arī, kā rīkoties anafilakses gadījumā. Programmas noslēgumā apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus alergologiem un saņemt praktiskus ieteikumus ikdienai. Papildus lekcijām apmeklētājiem būs pieejama praktisko aktivitāšu zona, kurā būs iespēja saņemt informāciju par alerģiju profilaksi un atpazīšanu, kā arī veikt alerģijas proves medicīnas studentu un ārstu rezidentu vadībā.
Alerģiskās slimības ir viena no izplatītākajām hronisko slimību grupām pasaulē, ar tām saskaras arvien vairāk bērnu un pieaugušo. Tās var izpausties dažādi – kā alerģisks rinīts, astma, atopiskais dermatīts, pārtikas alerģijas vai smagas, dzīvību apdraudošas reakcijas, piemēram, anafilakse. Starptautiskie eksperti uzsver, ka kvalitatīva alerģiju diagnostika, ārstēšana un pacientu izglītošana ir būtiska mūsdienu veselības aprūpes sastāvdaļa.
Alerģiju diena tiek organizēta "Pasaules alerģijas nedēļas 2026" ("World Allergy Week 2026") ietvaros, kas šogad visā pasaulē norisinās no 21. līdz 27. jūnijam. Pasaules Alergoloģijas organizācija (WAO) šī gada kampaņas centrā izvirzījusi vēstījumu "Alerģiju aprūpe ir būtiska veselības aprūpes sastāvdaļa" ("Allergy care is essential care"), aicinot pievērst uzmanību savlaicīgai diagnostikai, ārstēšanas pieejamībai un sabiedrības izpratnei par alerģiskajām slimībām.
Visi interesenti aicināti pieteikties, aizpildot īsu reģistrācijas anketu slimnīcas tīmekļa vietnē.
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