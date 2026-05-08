Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem.
Sprūds vietnē "X" norādījis, ka nevienam Latvijā nav jādzīvo ar sajūtu, ka virs galvas var nekontrolēti lidot ar sprāgstvielām aprīkoti droni. Viņš uzskata, ka Rēzeknē nokritušais drons iedzīvotājiem pamatoti rada jautājumus par drošību.
Sprūds uzdevis NBS nekavējoties koriģēt esošo pierobežas gaisa telpas aizsardzības plānu, paaugstināt Gaisa spēku operacionālo gatavību un tuvāko nedēļu laikā nodrošināt Latvijā ražoto pārtvērējdronu izvietošanu pierobežā.
Tāpat viņš uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu vakardienas reaģēšanu, šūnu apraides aktivizēšanu un nepieciešamos uzlabojumus.
NBS komandieris Kaspars Pudāns jau ceturtdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" norādīja, ka pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izvērtēs, vai līdzšinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs.
Pudāns pieļāva, ka aizsardzības pieeja varētu tikt pārskatīta, vienlaikus uzsverot, ka arī jauns risinājums nebūs pilnīgs. NBS nevar īsā laikā pilnībā nomainīt tehniskos līdzekļus, taču turpina stiprināt spējas, tostarp papildinot kaujas grupas ar pārtvērējdroniem. Tos plānots saņemt līdz maija beigām, un vienlaikus turpinās karavīru apmācība.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem viens nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta patlaban nav zināma.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
Vēlāk Ministru prezidenta Evika Siliņa (JV) paziņoja, ka nav apmierināta ar iedzīvotāju novēlotu apziņošanu par notikušo.
Sprūds atzinis, ka jautājums par to, vai šūnu apraide nav bijusi novēlota, ir pamatots, tāpēc jāizvērtē, kas ir nostrādājis, bet kas nav.
Opozīcijas politiķi pēc tam nāca klajā ar Sprūda demisijas pieprasījumu.
