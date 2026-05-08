Sestdien Latgalē un Sēlijā, sākot no dienvidiem, gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Latgales dienvidos līs stipri. Visā Latvijā debesis klās mākoņu sega, valsts dienvidaustrumos tā būs bieza.

Pūtīs mērens vējš — ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, dienā vietām austrumu novados gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs +3..+8 grādi, dienā gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, Latgales dienvidu daļā temperatūra nepārsniegs +6 grādus.

Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un līdz +13 grādiem dienā.

