12. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu diena (16.03.). Tā kā ir sakņu diena, tad siltumnīcā sēj redīsus un burkānus, lai tiktu pie svaigām saknēm prāta asuma uzturēšanai.
- Ziedu dienās (17., 18.03.) vāc sezonas ārstniecības augu pumpurus, mizas, lapas. Apgriež un saformē vēlu ziedošos dekoratīvos krūmus un ogulājus.
- Lapu dienās (19., 20.03.) nolīdzina negludumus zālienā un piesēj tukšās vietas ar piemērotu zālienu sēklu maisījumu.
- Augļu dienā (21.03.) apgriež un veido krūmogulājus un vīnogas.
Pārdomas
Ķecerīga doma un vēl viens citāts no Rūdolfs Šteinera lekcijām: “…tam ir liela kultūrvēsturiska nozīme, kādus pārtikas produktus cilvēki dabū.” Mūsdienu situācijā pareizi būtu jāsaka – izvēlas. Tad atliek vien secināt, ka, lai spētu radoši domāt, izdarīt secinājums un pieņemt pareizos lēmumus, uzturā jāiekļauj vairāk īsto sakņu. Svarīgi, lai tās būtu audzētas pēc iespējas dabiskāk. Jebkuram dārzenim jābūt gan garšīgam, gan veselīgam.
Nu ko, pārskatīsim pagrabu krājumus un liksim vārīties bietes. No kartupeļu ēšanas diezin vai izdosies tik viegli atteikties, tāpēc papildināsim tos ar īsto sakņu salātiem. Uztura speciālisti noteikti piebilstu, ka uzturam jābūt daudzveidīgam un sabalansētam.
Pavisam vienkārša biešu salātu recepte
Galda bietes izvāra, atdzesē un smalki sarīvē, pievieno pēc garšas sāli un etiķi, garšai pievieno sasmalcinātu ķiploka daiviņu, maltos piparus un ķimenes. Sajauc ar majonēzi.
Vajadzīgas 2 vidēja izmēra bietes, pāris ķiploka daiviņu, šķipsna sāls, malto piparu. Etiķis pēc garšas. Pāris karotes majonēzes. Pietiks, ar ko papildināt 4 cilvēku maltīti.
Marts
