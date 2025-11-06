Nupat parādījās jaunas ziņas tā sauktajā Kariņa lidojumu skandālā, kas savā ziņā kļuvis par pašreizējās politiskās elites izšķērdības simbolu (nav runa par summām, bet par attieksmi) – prokuratūra nodevusi lietu tiesai, un kā vienīgais apsūdzētais tajā būs bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis. 

Tikmēr pats bijušais premjers Krišānis Kariņš, izmantojot jezgu ap Stambulas konvenciju, nolēmis, ka ir īstais brīdis iejusties Latvijas politikas morālās autoritātes un padomdevēja lomā. Viņš pat uzkonstruējis savu vīziju par vēlamo Latvijas politisko ainu, kurā būtu vietas tikai diviem spēkiem – "Jaunajai Vienotībai" un "Progresīvajiem".

Atšķirībā no citiem, kas nokļuvuši līdzīgā situācijā, apsūdzētais bijušais Valsts kancelejas vadītājs ir diezgan runīgs, bieži parādās medijos un par notikušo runā no dažādiem aspektiem – juridiskā, politiskā un arī attiecību. "Neko darīt, vajadzēs garā, nepatīkamā un grūtā procesā parādīt, kas ir kas," viņš nupat paudis intervijā izdevumam "Privātā Dzīve". Bet par atbildību ir diezgan tiešs: "Jāatbild ir tiem, kas pieņēma lēmumus un kas lidoja. Nevaru atklāt kriminālprocesa materiālus, bet toreizējais premjera biroja vadītājs Patmalnieks intervijā Latvijas Televīzijā jau pirms laba laika atzina, ka visos gadījumos lēmumu par specreisa izmantošanu pieņēma Kariņš. (..) Valsts kontroles ziņojumā melns uz balta rakstīts, ka lidojumus pasūtīja premjera birojs. Cik ticami, ka Kariņš neko nezināja?" Savukārt, runājot par attiecībām ar bijušo premjeru, Citskovskis piebilst: "Pat bandītiem ir savs goda kodekss. Tiem, kuriem tāda nav, ar tiem es labāk…"

