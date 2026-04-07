Citskovskis tiesā noliedz vainu Kariņa lidojumu lietā

Bijušais Valsts kancelejas (VK) direktors Jānis Citskovskis otrdien tiesā noliedza savu vainu viņam celtajā apsūdzībā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.
Citskovskis tiesā paziņoja arī, ka neatzīst pieteikto kaitējuma kompensāciju 89 382 eiro apmērā.
Prokurors Dāvids Gurevičs žurnālistiem norādīja, ka Citskovskis kā bijušais Valsts kancelejas vadītājs tiek apsūdzēts par to, ka viņš nekontrolēja valsts budžeta līdzekļu izlietošanu Ministru prezidenta birojā, kā rezultātā bija pasūtīti pieci speciālie līgumreisi, pārsniedzot likumā paredzēto ierobežojumu un nodarot zaudējumus valstij gandrīz 90 000 eiro apmērā.
Prokurors skaidroja, ka kriminālprocesā bija vērtēta visu iesaistīto amatpersonu atbildība un secināts, ka zaudējumi saistīti tieši ar Citskovska kā VK vadītāja bezdarbību.
Tikmēr Citskovskis žurnālistiem pauda viedokli, ka atbildība jāuzņemas tiem, kuri pieņēma lēmumus un pasūtīja konkrētos pakalpojumus, nevis viņam.
Bijušais valsts augstākais ierēdnis arī pauda, ka saskaņā ar apsūdzību viņš nav kontrolējis vai atcēlis citu pieņemtos lēmumus, lai gan tas pēc likuma neesot bijis iespējams, jo lēmumus pieņēmis Ministru prezidents un pasūtījumus veicis viņa birojs.
Viņš uzsvēra, ka būtiskākais jautājums ir, vai vispār ir noticis noziedzīgs nodarījums un vai šādu speciālo reisu izmantošana bija likumīga, bet uz to atbildēšot tiesa.
Tiesas sēdes sākumā uz tiesneses jautājumu, vai apsūdzētajam ir iebildumi pret tiesas sēdes video un audio ierakstīšanu no mediju puses, viņš atbildēja, ka iebildumu nav, norādot, ka
"sabiedrībai ir jāredz, kas notiek šajā tiesas sēdē".
Uz šo tiesas sēdi citas personas nebija aicinātas, jo, kā skaidroja tiesnese, vēl nebija skaidra lietas turpmākā virzība un nebija pilnībā atrisināti visi ar to saistītie jautājumi.