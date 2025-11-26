Lai atvieglotu skolotāju darba slodzi un veicinātu skolēnu iesaisti mācību procesā, uzņēmums "Tilde" izstrādājis jaunu mākslīgā intelekta rīku skolotājiem "Letonikas skola", kas nodrošināšot "drošu un viegli lietojamu platformu interaktīvu mācību asistentu veidošanai", informēja uzņēmuma pārstāvji.
Rīks ļauj skolotājiem izveidot mācību asistentus, kas balstās tikai uz skolotāja izvēlētiem materiāliem. Tie var atbildēt uz skolēnu jautājumiem, sagatavot testus, izvērtēt atbildes un izskaidrot dažādus tematus, tai skaitā vienkāršot sarežģītus jēdzienus. Asistentu var pielāgot dažāda vecuma skolēniem, sola uzņēmums.
Rīks ir drošs un viegli lietojams, jo nav nepieciešamas īpašas tehniskās prasmes vai pieredze ar mākslīgo intelektu, apgalvo uzņēmumā. Skolotājiem ir pilnīga kontrole pār asistenta izmantoto informāciju, tādēļ atbildes esot uzticamas un atbilstošas mācību programmai.
Skolotāji platformai var piekļūt ar "E-klases" piekļuves datiem, savukārt skolēni - ar skolotāja atsūtīto interneta saiti.
Jau ziņots, ka "Tilde" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 8,351 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 0,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 5,6% un bija 187 808 eiro.
Kompānija reģistrēta 1991. gada septembrī, un tās pamatkapitāls ir 30 000 eiro. Kompānijas īpašnieki vienādās daļās ir Uldis Dzenis un Andrejs Vasiļjevs.
