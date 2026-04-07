Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā otrdien, 14. aprīlī, slēgtā sēdē paredzēts turpināt spriest par Saeimas piekrišanu valsts īstermiņa aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā izsniegšanai nacionālajai aviokompānijai "Air Baltic".
Satiksmes ministrs Atis Švinka skaidrojis, ka aizdevums paredzēts, lai stabilizētu degvielas cenu efektu un nodrošinātu darbību, tostarp lidojumus: "Tie ir ārkārtēji apstākļi." "Air Baltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs teicis, ka aizdevums aviokompānijai palīdzēs stabilizēt situāciju un samazināt negatīvo efektu. Kompānija arī turpinot strādāt pie biznesa plāna pārstrādes. Premjere Evika Siliņa nesen intervijā LTV izteica pieļāvumu, ka, iespējams, "Air Baltic" būs vajadzīgs arī vēl kāda cita veida finansiāls atbalsts. Koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 779,344 miljoni eiro, zaudējumi – 44,337 miljoni eiro. Uzņēmuma gada pārskatā iepriekš minēts, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100–150 miljonu eiro apmērā.