Saistībā ar nesenajiem gadījumiem, kad Latvijas gaisa telpā ielidoja vai robežai pietuvojās droni, aktualizējās jautājums par šūnu apraidi, kad iedzīvotāji noteiktajos reģionos saņem varasiestāžu brīdinājumus un informāciju.
Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas–Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā, un iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnu apraide.
Pirms šī gadījuma iedzīvotājiem paziņojumi kopš šūnu apraides sistēmas ieviešanas bijuši izsūtīti septiņas reizes, tostarp viens bijis mācību brīdinājums. Šoziem tika sūtīts arī paziņojums par spēcīgo salu, kas daudzus cilvēkus izbrīnīja. Šūnu apraides paziņojumi tiek izmantoti, lai brīdinātu konkrētā teritorijā esošus iedzīvotājus par potenciāliem apdraudējumiem, piemēram, bīstamiem laika apstākļiem, plūdiem, ķīmisku vielu noplūdēm, bīstamām personām, pazudušiem bērniem un citiem gadījumiem. Šūnu apraide paredz vairākus agrīnās brīdināšanas paziņojumu veidus – sarkanie, oranžie un dzeltenie brīdinājumi.
