Pēc 11 gadu pārtraukuma virslīgas mēneša labākā spēlētāja balva – sezonas sākums izdevies futbola aizsargam Mārcim Ošam un viņa pārstāvētajai vienībai "Super Nova".
"Punktu ziņā ir ļoti labi, varbūt spēle vēl nav tāda, kā gribētu, bet uz mākslīgajiem segumiem ļoti svarīgi paņemt punktus, kas iepriekšējā gadā neizdevās, un tie noteikti noderēs sezonas beigās. Neesam nekādā eiforijā un nedomājam par kaut ko augstāku. Jācenšas arī pret spēcīgajām komandām pēc iespējas ilgāk būt spēlē un varbūt aizķert," "Latvijas Avīzei" sezonas ievadu vērtē Mārcis Ošs. "Negribu akcentēt, ka galvenais uzdevums ir neizkrist no virslīgas. Šobrīd nebūtu pareizi runāt un domāt arī par Eirokausiem, bet, skatoties sastāvu un līmeni, divu apļu laikā varētu nostiprināties sestajā septītajā vietā, un tad redzēsim, vai varam arī pacelties."
Sešos mačos "Super Nova" ieguvusi desmit punktus un tabulā atrodas ceturtajā vietā, pieveikti trīs tiešie konkurenti, uzvarēta "Auda" un neizšķirts pret "Jelgavu". Visās spēlēs komanda guvusi vārtus, kopskaitā astoņus. Ošs atzīst, ka viņu trumpis ir standartsituācijas un īpaši liela loma esot no "RFS" piesaistītajam argentīnietim Fakundo Garsijam, kurš ir fantastisks piespēlētājs, sekmējot arī trīs Mārča vārtu guvumus.
Sekmīgi pirmos soļus virslīgā galvenā trenera amatā spēris Maksims Rafaļskis. "Ļoti profesionāla pieeja, ļauj jaunajiem izpausties, ir savi trenera principi, veidojas savstarpēja sapratne, viņš spēj arī pats sevi pakritizēt.
No pagājušā gada tas ir pamainījies, ka ir brīva atmosfēra, treneris uzklausa mūsu viedokli, tajā pašā laikā var arī pateikt kādu skarbāku vārdu. Veiksmīgais sākums arī iedeva papildu uzticību,"
raksturo Mārcis Ošs.
Viņam "Super Novā" šī ir otrā sezona, pirms tam bija divas spēcīgās "RFS" rindās, taču motivācija līdz ar nokļūšanu vājākā komandā neesot mazinājusies: "Mana karjeras vēsture ir tāda, ka sāku no paša zemākā punkta un rāpos uz augšu," atgādina 34 gadus vecais aizsargs. "Brīdis "RFS", vienu gadu ar "Jelgavu" bijām augšā. Bet visur esmu izdzīvojis problēmas. Motivēju sevi, gribu cīnīties par uzvaru, nepadoties un uzvarēt mikroduelī arī tad, ja uz tablo ir 1:4. Es arī trenēju bērnus, nevaru pastaigāties pa laukumu. Ja esi uzvilcis komandas logo un gatavs spēlēt, tad ir jāatdod viss un naudiņa jāatpelna."
Mārcis Ošs paralēli futbola spēlēšanai strādā par treneri Rīgas futbola skolā un apmeklē arī treneru kursus. "Vai tas būs mans virziens nākotnē, šobrīd grūti pateikt. Trenēju 8–9 gadus vecus bērnus, tas ir cits futbols, jāpielāgojas un jāizprot. Vēl vadu individuālos treniņus kopā ar fiziskās sagatavotības treneri Kārli Pļaviņu, Latvijā tā ir problēma, mūsdienās bērni neprot pareizi lēkt, skriet, un, ja tas nav attīstīts, tad limitē tavas spējas laukumā."
