Šogad pie vietējām gastronomijas debesīm neiemirdzas neviena jauna "Michelin" zvaigzne.

Pērn saņemtās zvaigznes nosargājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen", bet "Michelin" zaļo zvaigzni jeb ilgtspējas apbalvojumu saglabājis restorāns "Pavāru māja". Kopumā starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauti 34 Latvijas restorāni, kas ir par trim vairāk nekā pērn. 

"Lai arī neesam ieguvuši nevienu jaunu zvaigzni, "Michelin" ceļvedī ir iekļauti vēl trīs restorāni. Tas ļaus piesaistīt Latvijai vēl vairāk gastronomijas tūristu," spriež Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis, kurš neslēpj, ka bija gaidījis, ka kāds no Latvijas restorāniem beidzot iegūs arī otro zvaigzni. "Ir jāturpina aktīvi strādāt un radoši darboties, tad nozīmīgais novērtējums neizpaliks," lēš nozares eksperts.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē