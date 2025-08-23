Cilvēks orķestris: spēlē teātri, glezno, dzied, komponē, raksta dziesmu tekstus, ceļ māju, kopj zemi, audzina dēlus. Tā aktieri Juri Hiršu raksturo Latvijas Nacionālais teātris, kurā viņš strādā nu jau trīsdesmit piecus gadus. Bet atvaļinājuma laikā Juris ar koncertiem apbraukā Latviju un rosās pa saviem laukiem Vecumnieku pagasta “Jurģos”, kur darāmā nekad netrūkst.

Kad tuvojas sarunātais intervijas laiks, Juris Hiršs mums ar fotogrāfi Karīnu atsūta video, kā viņa lauku īpašumu atrast, un tieši laikā, jo navigācijā iezīmētais punkts būtu aizvedis neceļos.

Kamēr aktieris dodas uz Balto kāpu bildēties, viņa dzīvesbiedre Laura aicina mani padzert kafiju Jura paša celtajā lapenē, un ir pienācis laiks iepazīties ar sētas četrkājainajiem draugiem Lāci un Kodu. “Viņi ir mazliet uzbāzīgi,” brīdina saimniece. Tā arī ir, jo prieka emociju uzplūdā abi suņi – viens balts un liels, otrs mazs un melns – metas man virsū bučoties ar tādu sparu, ka dažs labs varētu pat nobīties, taču esmu pieradis mājās rotaļāties ar saviem mīluļiem.

