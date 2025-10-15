No palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" otrdien Izraēlai atdotajām četru cilvēku mirstīgajām atliekām, vienas nepieder nevienam no ķīlniekiem, trešdien paziņojusi Izraēlas armija.
Saskaņā ar pamiera vienošanos, ko palīdzēja panākt ASV prezidents Donalds Tramps, "Hamās" 72 stundu laikā kopš pamiera spēkā stāšanās piektdien bija jāatbrīvo visi dzīvie ķīlnieki un jāatdod mirušo ķīlnieku mirstīgās atliekas.
"Hamās" atbrīvoja visus 20 dzīvos ķīlniekus, bet līdz otrdienas vakaram bija atdevuši tikai astoņus no 28 mirušajiem ķīlniekiem. Grupējums četru ķīlnieku mirstīgās atliekas atdeva pirmdien un viņi jau ir identificēti, un vēl četru cilvēku mirstīgās atliekas atdeva otrdienas vakarā.
Grupējums kavēšanos skaidro ar grūtībām atrast līķus starp drupām pēc divus gadus ilgā kara Gazas joslā.
"Pēc ekspertīzes pabeigšanas Nacionālajā tiesu medicīnas institūtā ceturtais līķis, ko "Hamās" nodeva Izraēlai, nesakrīt ne ar vienu no ķīlniekiem," šodien paziņoja armija.
""Hamās" ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai atgrieztu mirušos ķīlniekus," uzsvēra armija.
